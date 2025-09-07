Emergencia en La Libertad: 15 mineros quedaron atrapados tras derrumbe en la mina 'Tres Amigos'

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencias Regional La Libertad, informó que 15 mineros quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina 'Tres Amigos', ubicada en el caserío la Victoría, distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad.

COER La Libertad reporta emergencia

Según información brindada por COER La Libertad, el hecho se produjo a las 2:00 p. m. y el reporte re realizó por la policía de Quiruvilca a las 11:45 p. m. Hasta el momento se conoce de 15 personas atrapadas en el derrumbre con "daños a la vida y a la salud".

Al lugar de la emergencia se encuentran de camino la Policía Nacional de Quiruvilca, personal de serenazgo y ambulancias del Centro de Salud de Quiruvilca.

Por su parte, la Red Integrada de Salud (RIS) de Santiago de Chuco a reconfirmado la información a através de un comunicado en el que informan del siniestro. Ante ello, el área de Emergencias y Desastres de la RIS activó todos los protocolos para alertar a las autoridades y trasladas las maquinarias pesadas a fin de retirar los escombros y liberar a los atrapados.

Asimismo, al lugar acudirá un grupo de brigadistas de primera respuesta, quienes se encargarán de rescatar a los mineros. De la misma manera, se ha dispuesto que las ambulancias de los establecimientos de salud Shorey, Quiruvilca y San José de Porcón se dirijan a prestar atención a la emergencia.

Red Integrada de Salud brinda apoyo

Noticia en desarrollo...