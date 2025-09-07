Caos en Machu Picchu: Buses que trasladan a turistas dejaron de operar por vencimiento del contrato de concesión

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde este domingo 7 de septiembre, la ruta Machupicchu Pueblo - Llaqta de Machupicchu queda sin vehículos para el transporte de pobladores y turistas, puesto que, su concesión que los ligaba con la Municipalidad Provincial de Urubamba quedó sin efecto.

A través de un comunicado difundo el sábado 6 de septiembre, la empresa CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. informó que su contrato de concesión caducó hace 48 horas, imposibilitándoles seguir el servicio. Además, acusan al Gobierno provincial, ya que refieren que el 15 de agosto último presentaron una solicitud de ampliación hasta que la entidad convoque a un nuevo proceso de licitación para la ruta.

Comunicado de CONSETTUR .

Suspenden operaciones por atentado a una de sus unidades

Continuando con la misiva de la compañía, denuncian que otras de las razones por la cual desde este domingo dejan de operar sus unidades, es que la tarde del sábado 6, uno de sus buses sufrió un atentado a la altura del Puente Ruinas cuando se dirigía a la Llaqta de Machupicchu a recoger pasajeros.

En ese sentido, la empresa no solo anunció la suspensión de sus actividades, también exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros a que cree una mesa técnica para abordar la problemática en el lugar, la cual afecta directamente a los turistas nacionales e internacionales.

Frente al vencimiento de la ruta de concesión, CONSETTUR denuncia que su requerimiento ha dado lugar a su aprobación por la figura del silencio administrativo positivo, situación que fue comunicada a la municipalidad provincial y la propia Contraloría General de la República para que esta última establezca las responsabilidades, según sus funciones.

Además, mencionan, que la Municipalidad Provincial de Urubamba tiene la intención de implementar un "Plan de Contingencia" para llevar a cabo "un proceso de selección no competitivo para arrendar buses" con destino al Santuario Histórico de Machupicchu.

Turistas se movilizan caminando

Como era de esperarse, desde tempranas horas del día, los turistas nacionales e internacionales empezaron a movilizarse a pie por falta de unidades. Según la legislación actual, el traslado por la ruta Hiram Bingham no puede ser peatonalmente, sino a través de vehículos.

Desde la municipalidad provincial, acusaron a CONSETTUR de ser una "empresa monopólica", sin título habilitante y que ha "usufructuado por más de 30 años" en esta parte de la "Ciudad Imperial".

Ronal Vera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, denunció que sus antecesores ampliaron el permiso de autorización a la citada compañía, la misma que caducó el 6 de septiembre y que les fue avisada con 30 días de anticipación para que tomen sus previsiones, de acuerdo a ley.

#EnVivo



Ronal Vera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, sobre transporte hacia Machu Picchu: "Es una empresa monopólica que nunca ha tenido un título habilitante, ha usufructuado por más de treinta años"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/HOrFVrj9Sq — Canal N (@canalN_) September 7, 2025

De esta manera, la ruta Machupicchu Pueblo - Llaqta de Machupicchu se mantiene en vilo, a la espera de que ambas partes puedan dialogar para solucionar este conflicto.