De Piura a Lima por su vida: SAMU, SIS y FAP evacúan a recién nacida con cardiopatía compleja

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una recién nacida en estado crítico, fue evacuada con éxito desde el Hospital de Sullana hasta Lima para recibir tratamiento especializado. La menor padece de cardiopatía compleja y requería un traslado médico urgente para salvar su vida.

El operativo aeromédico fue liderado por el Ministerio de Salud, a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), mediante un trabajo conjunto que permitió acortar distancias geográficas. Cabe mencionar que la pequeña requiere oxígeno continuo debido a su delicado estado de salud que comprometía su supervivencia.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Ministerio de Salud realizó con éxito el traslado aeromédico de emergencia de una recién nacida desde Sullana, Piura, a Lima, donde ya recibe atención médica especialidad debido a su delicado estado de salud. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 9, 2026

Evacuación aérea de bebé con cardiopatía moviliza al Minsa y la FAP

El Ministerio de Salud activó de inmediato el protocolo de emergencia a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia para concretar el viaje de la menor. Ante ello, la paciente fue trasladada hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja con el fin de brindarle asistencia de alta complejidad. La recién nacida presenta cardiopatía compleja y dextrocardia , por lo que requirió el soporte constante de una cánula nasal de alto flujo para estabilizar su respiración durante el trayecto.

En esa línea, este esfuerzo interinstitucional se ejecuta bajo el marco del convenio de aeroevacuaciones firmado entre el Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud y la Fuerza Aérea del Perú. Con esta oportuna acción conjunta, las autoridades buscan cerrar las brechas territoriales para asegurar la atención especializada de los pacientes en situación vulnerable.

Traslado de menor fue exitoso

SAMU registra 42 vuelos aeromédicos y 46 pacientes auxiliados en 2026

Durante el presente año, las unidades aeroevacuadoras han desempeñado un rol determinante en la preservación de la vida a nivel nacional. No obstante, las estadísticas confirman un alto porcentaje de menores atendidos en diversas regiones, registrándose un total de 28 recién nacidos trasladados.

Al respecto, el vocero del SAMU detalló el alcance de este acuerdo que opera en favor de la ciudadanía.

"Quiero recalcar que en lo que va del año tenemos ya 42 aeroevacuaciones trasladando a 46 pacientes porque ha habido momentos donde un traslado a veces evacuamos dos o tres pacientes y este convenio que tenemos es desde el 2018 y hasta la fecha han sido 1019 aeroevacuaciones desde el 2018 trasladando 1.323 pacientes en un 60% de ellos han sido recien nacidos y niños", dijo Cristhian Montenegro Nanetti, vocero del SAMU.