Minsa anuncia campaña gratuita con más de 10 servicios desde este 9 de octubre: conoce en dónde será

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Minsa anunció una nueva campaña gratuita para toda la familia, a través de su programa Minsa Móvil que ofrece más de 10 servicios desde este 9 de octubre. La iniciativa se desarrollará durante tres días y busca acercar diversas especialidades a la población.

Minsa anuncia nueva campaña gratuita, ¿dónde será?

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de Minsa Móvil a Oxapampa, en la región Pasco, con una campaña de salud que brindará atenciones médicas gratuitas. La jornada se desarrollará durante tres días.

De acuerdo con la información difundida por el Minsa, la campaña se realizará en el Centro de Salud Puerto Bermúdez, desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre, a partir de las 8:00 a. m. Los ciudadanos que acudan podrán acceder a diferentes atenciones médicas.

¿Qué servicios se van a ofrecer?

Entre las atenciones disponibles se encuentran:

Geriatría Pediatría Psiquiatría Ginecología Neumología Oftalmología Endocrinología Odontopediatría Medicina familiar Medicina interna Medicina física y rehabilitación Inmunizaciones Tamizaje (VIH - Sifilis)

Acciones preventivas

Asimismo, la campaña contempla la aplicación de inmunizaciones y el servicio de tamizaje para VIH y sífilis, como parte de las acciones orientadas a la prevención y detección oportuna de diversas enfermedades.

Dicha iniciativa busca facilitar el acceso de la población a servicios médicos especializados, especialmente para aquellas personas que pueden tener dificultades para trasladarse a establecimientos de mayor complejidad.

Por esta razón, el Minsa fortalece la atención y promueve el cuidado preventivo entre los habitantes de la provincia de Oxapampa.

El sector Salud recomendó a las personas interesadas acudir al Centro de Salud Puerto Bermúdez dentro del horario establecido para recibir las atenciones disponibles. Además, recordó a los asistentes la importancia de llevar consigo su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La campaña forma parte de las acciones del Minsa Móvil, estrategia que busca acercar diferentes servicios de salud a la ciudadanía mediante jornadas descentralizadas. Durante estas intervenciones, los equipos médicos brindan consultas, evaluaciones y actividades preventivas en distintos puntos del territorio nacional.

Finalmente, el Minsa invitó a participar de esta campaña gratuita, que se desarrollará desde este viernes 9 de octubre y continuará hasta el domingo 11, desde las 8:00 de la mañana. Para ello, la población podrá aprovechar estos servicios para realizar controles médicos, recibir orientación especializada y acceder a medidas de prevención sin costo en Oxapampa.