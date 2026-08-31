Darkiel protagoniza pelea durante show en Lima: hombre subió al escenario con una botella y terminó en el piso

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante puertorriqueño Darkiel protagonizó un altercado durante su presentación del 28 de agosto en una discoteca de Lince, Lima. Un hombre subió al escenario con una botella, intercambió palabras con el artista y terminó enfrentándose físicamente con él ante el público y las cámaras.

El enfrentamiento quedó registrado durante el concierto

El episodio ocurrió mientras Darkiel realizaba su show ante asistentes. El hombre consiguió ingresar a la tarima y acercarse al cantante con una botella en la mano. Los videos registrados durante el evento muestran los momentos previos y posteriores al enfrentamiento ocurrido en aquella presentación.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al sujeto acercándose al artista mientras sostenía la botella. Ambos intercambiaron algunas palabras, pero el audio disponible no permite establecer con claridad qué se dijeron ni cuál fue exactamente el motivo que originó la discusión entre ambos involucrados.

Darkiel protagonizó un fuerte altercado durante una de sus presentaciones luego de enfrentarse a un hombre que, según publicaciones que circulan en redes sociales, se encontraba borracho.



¿Qué opinas? #MoluscoNews pic.twitter.com/GZPQrl2Nyz — Molusco (@Moluskein) August 29, 2026

Después del intercambio verbal, la situación pasó rápidamente a un forcejeo ante el público. En las grabaciones se observa que Darkiel lanzó golpes contra el rostro del hombre, quien perdió el equilibrio y cayó sobre el escenario durante la confrontación ocurrida aquella noche en Lima.

El personal de seguridad intervino poco después para controlar el incidente. Los trabajadores separaron a los involucrados y retiraron al hombre de la tarima. La intervención ocurrió mientras los asistentes observaban la escena y varios continuaban registrando imágenes con sus teléfonos durante el altercado registrado.

Persisten dudas sobre el origen del altercado

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente qué reclamó el hombre al cantante antes del forcejeo. Los videos disponibles tampoco permiten conocer qué ocurrió antes de que comenzara la grabación. Por ello, ese aspecto permanece sin precisar en los reportes difundidos hasta ahora oficialmente disponible.

En redes sociales también circularon versiones que señalaban que el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente. Tampoco existe información pública que permita establecer que la botella haya tenido relación directa con inicio del enfrentamiento.

Darkiel x Myke Towers x Eladio Carrion x Brray. (2018). Sigue Bailándome. https://t.co/bWpxU1Hu5W — . (@ReggaetonAPA) May 24, 2022

Darkiel tampoco ha ofrecido, hasta la última información disponible, una explicación pública detallada sobre lo ocurrido durante la presentación. De igual manera, no se había informado oficialmente sobre una denuncia presentada por el hombre involucrado ni sobre consecuencias legales relacionadas con el incidente registrado públicamente.

Este episodio ocurrió en una discoteca de Lince y quedó registrado en videos difundidos después. La información confirma el ingreso del hombre al escenario, el enfrentamiento físico y la intervención de seguridad, mientras continúa sin esclarecerse públicamente el motivo exacto del incidente.