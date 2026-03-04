¡Polémica total!: Comisión de Ética aprueba investigar a Milagros Jáuregui por imágenes de menores

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Congresista en el ojo de la tormenta

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este miércoles 4 de marzo abrir una investigación contra la legisladora Milagros Jáuregui, de la bancada Renovación Popular, por sus acciones al supuestamente exponer públicamente a menores que fueron víctimas de violencia sexual.

El grupo de trabajo aprobó la iniciativa de oficio durante una sesión ordinaria, motivando el inicio formal de un procedimiento que busca determinar si Jáuregui vulneró el Código de Ética Parlamentaria al mostrar la identidad y circunstancias de estas menores en apariciones públicas y videos. En su momento, Renovación Popular intentó deslindarse del caso.

"No se puede usar el dolor de menores como símbolo o para mostrarlas públicamente", dijeron.

La decisión fue adoptada tras la inclusión en la agenda de la denuncia de oficio, la cual había sido programada para el 2 de marzo, pero fue reprogramada ante la suspensión de una sesión anterior.

¿Qué se investiga exactamente?

El caso está centrado en lo que ocurrió con menores de edad acogidas en el albergue "La Casa del Padre", ubicado en Cieneguilla y fundado por Jáuregui y su esposo. Este centro se dedica a atender a madres adolescentes y jóvenes embarazadas tras abusos sexuales, derivadas por el Estado para su asistencia.

Según denuncias, la congresista habría difundido fotos y videos de las niñas y sus bebés, sin preservar su anonimato, lo que ha sido calificado por críticos como una revictimización de las jóvenes.

La polémica se intensificó porque el albergue también ha sido cuestionado por posibles prácticas relacionadas con adoctrinamiento religioso y por la postura pública de Jáuregui contra el aborto, incluso en casos de violación, lo que ha generado un debate sobre la atención integral que reciben estas menores.

Reacciones y próximos pasos

Tras la aprobación de la investigación en Ética, ahora se espera que el grupo de trabajo recopile pruebas, escuche a testigos y dé espacio para la defensa de la propia parlamentaria. En este tipo de procesos, la Comisión puede decidir si sanciona a la congresista o si archiva la denuncia dependiendo de lo que se determine en las próximas sesiones.

La sesión en la que se ratificó la apertura del caso contó con la presencia de varios legisladores que evaluaron los argumentos presentados y, aunque algunos defendieron el trabajo asistencial del albergue, otros resaltaron que la protección de la identidad de menores debe ser prioritaria.

En redes sociales y medios, el caso ha generado un fuerte debate entre quienes consideran que se trata de un asunto de ética política y derechos de menores, y quienes señalan que podría haber motivaciones políticas detrás de la denuncia, en un momento en que la agenda legislativa está en plena discusión de temas sensibles de políticas públicas.