Fatídico hecho

Tragedia en Paita: Dos trabajadores fallecen dentro de buzón de desagüe cuando realizaban labores de limpieza

Dos hombres que se encontraban realizando labores de limpieza en el interior de un buzón de desagüe perdieron la vida dejando gran consternación en la ciudad de Paita, en la región Piura.

Dos trabajadores fallecieron dentro de buzón de desagüe en Paita (Foto: Composición Exitosa)

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 03/03/2026

Profunda consternación ha causado el fallecimiento de dos hombres en el interior de un buzón de desagüe en una zona ubicada en la parte alta de la ciudad de Paita, en la región Piura.

El lunes 2 de marzo, tres trabajadores de construcción ingresaron a un buzón de desagüe de aproximadamente seis metros de profundidad con el objetivo de poder realizar actividades de limpieza.

Sin embargo, dos de ellos perdieron la vida presuntamente por asfixia. El trágico hecho se suscitó en medio de una obra que se ejecuta en el asentamiento humano José Olaya, en la parte alta de la ciudad de Paita.

Hasta la emergencia acudió personal de la Compañía de Bomberos N°31 del puerto de Paita, efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, quienes realizaron intensas labores para recuperar los cuerpos desde el interior del buzón de alcantarillado.

Por tal razón, la zona fue acordonada mientras se desarrollaban los trabajos de rescate, en medio de escenas de profundo dolor protagonizadas por los familiares de las víctimas.

En primer lugar, uno de los hombres, identificado como Jordan Rufino Valladolid fue rescatado con vida y fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Las Mercedes. Desafortunadamente, las autoridades recuperaron el cuerpo de las otras dos personas ya sin signos vitales, de acuerdo a los testigos ellos eran de la zona de Paita. Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Carmen Casstro y Juan Orlando Munayco Peña.

Los occisos fracasaron en su intento de realizar mantenimiento a una alcantarilla en medio de una obra de pistas y veredas en el asentamiento humano norteño. Aunque cabe señalar que las circunstancias de este hecho aún son materia de investigación.

Municipalidad Provincial de Paita y EPS Grau S.A. se pronuncian

Posteiormente a lo ocurrido, la Municipalidad Provincial de Paita se pronunció a través de sus canales oficiales y emitió un comunicado en el que lamentaron el deceso de los dos trabajadores de construcción.

En tal sentido, informaron que los colaboradores pertenecerían a la empresa contratista responsable de la intervención, así como a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. Además, aprovecharon para extender su pésame a los deudos de los fallecidos. y afrimaron que colaborarán con el Ministerio Público en las investigaciones.

Por su parte, la EPS Grau S.A. lamentó la muerte de su trabajador Wilmer Carmen Castro, sobre quien indicaron que se encontraba en "labores ajenas" a la empresa y detallaron que la obra de pavimentación habría estado a cargo de constructora Yhermi Contratisas Generales.

Es así que, dos trabajadores de construcción perdieron la vida supuestamente por asfixia cuando se encontraban realizando labores de limpieza en un buzón de 

