Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo en Venezuela y quedó a tiro de clasificar a fase de grupos de la Libertadores

Con un solitario gol de penal de Yoshimar Yotún, Sporting Cristal logró un triunfo vital ante Carabobo en su misión de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Vuelta será la próxima semana en Matute.

Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo de visita en la Copa Libertadores.
Sporting Cristal venció 1 0 a Carabobo de visita en la Copa Libertadores. (SC)

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/03/2026

Sporting Cristal logró una victoria más que importante en su consigna por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras el 1-0 en Venezuela ante Carabobo. El tanto del triunfo lo anotó Yoshimar Yotún a través del punto de penal con lo que quedaron a tiro de superar una nueva fase a nivel internacional.

Pudo ser una ventaja mayor

Como era de esperarse, el cuadro local salió con todo en busca de abrir el marcador desde el pitazo inicial. Balones largo al área celeste e intentos de desborde por las bandas fueron las acciones más peligrosas que elaborar los venezolanos en el arranque.

Sin embargo, la jerarquía de los dirigidos por Paulo Autuori se vio reflejada en uno de los pocos embates contra el arco rival. Ahí, el volante Santana apareció en área rival y fue derribado por uno de los defensas por lo que el juez del encuentro no dudó en cobrar penal.

Noticia en desarrollo...

Ni Alianza Lima ni Universitario: IFFHS da a conocer cuál es el mejor club peruano en el ranking mundial

