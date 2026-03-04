Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo en Venezuela y quedó a tiro de clasificar a fase de grupos de la Libertadores

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal logró una victoria más que importante en su consigna por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras el 1-0 en Venezuela ante Carabobo. El tanto del triunfo lo anotó Yoshimar Yotún a través del punto de penal con lo que quedaron a tiro de superar una nueva fase a nivel internacional.

Pudo ser una ventaja mayor

Como era de esperarse, el cuadro local salió con todo en busca de abrir el marcador desde el pitazo inicial. Balones largo al área celeste e intentos de desborde por las bandas fueron las acciones más peligrosas que elaborar los venezolanos en el arranque.

Sin embargo, la jerarquía de los dirigidos por Paulo Autuori se vio reflejada en uno de los pocos embates contra el arco rival. Ahí, el volante Santana apareció en área rival y fue derribado por uno de los defensas por lo que el juez del encuentro no dudó en cobrar penal.

¡YOSHIMAR YOTÚN PONE EL PRIMERO EN VENEZUELA! A través del penal, Sporting Cristal se pone 1-0 arriba de Carabobo en la ida de la Fase 3.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3JDyiWaR3e — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 4, 2026

Noticia en desarrollo...