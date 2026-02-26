Ica: ¡Nuevamente! Reportan tránsito lento de vehículos en km 337 de Panamericana Sur tras deslizamientos

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El deslizamiento de lodo y piedras producto de intensas lluvias, ha generado que nuevamente se congestione el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, en Ica. Esta vía fue liberada hace pocos días, luego de que quedó completamente destruida por la caída de fuertes huaicos.

Rocas en plena carretera

De acuerdo a lo conocido, el hecho se reportó durante horas de la mañana de este jueves 26 de febrero. Al respecto, se pudo visualizar el tránsito lento de vehículos de carga, así como particulares, los cuales arriesgan su integridad al pasar por dicha vía.

En tal sentido, se conoció que las autoridades de la zona no habrían tomado medidas mayores, Según imágenes de Canal N, solo se han colocado conos grandes para que los vehículos los visualicen y no transiten por encima de las rocas que han destruido parte de la carretera.

Es así que, se ha reportado la presencia de una fila de vehículos de casi 5 kilómetros, los cuales se dirigen hacia el sur del país. Cabe mencionar que, en plena vía hay gran cantidad de rocas de diferentes dimensiones. Asimismo, se observa la presencia de un deslizamiento de barro; sin embargo, esto no evita que los vehículos no circulen por ahí.

KM 337 quedó destrozada

Cabe mencionar que, la presencia de fuertes lluvias durante los últimos días, generó que el 22 de febrero, un fuerte huaico bloquee por completo la carretera de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje. Esto generó que cientos de vehículos queden varados y atrapados durante varias horas.

Asimismo, se reportó que un camión pesado se volcó al intentar avanzar por dicho tramo afectado; a pesar de ello, lo rescataron y salió ileso. Esta situación podría volver a presentarse si es que no se realizan los trabajos de limpieza y restauración de la vía.

Como se recuerda, este hecho generó que la venta de pasajes terrestres hacia Ica - Nazca queden suspendidos por varios días. Este fue restaurado el último 24 de febrero, debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, ejecutó trabajos de limpieza con maquinarias pesadas y volquetes.

Es así que, vehículos transitan con lentitud en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur en Ica, debido a que se presentan rocas y un pequeño deslizamiento, a pesar que hace algunos días se realizó la limpieza de la vía, que quedó seriamente afectada tras la caída de un huaico.