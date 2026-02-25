Adulto mayor perdió la vida al intentar cruzar quebrada activa por las lluvias en Piura

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas luvias presentadas en el norte del país dejan alerta diversas regiones. El pasado 24 de febrero, un agricultor de 60 años murió tras ser arrastrado por una quebrada activada por las lluvias, esto ocurrió en el distrito Sapillica, en Ayabaca, región Piura. Siendo la segunda víctima mortal tras las fuertes precipitaciones.

El hecho ocurrió cuando la víctima, Pedro Berrú Jara, intentó cruzar la quebrada Coletas para dirigirse a su vivienda después de cumplir con su jornada laboral. El cauce de agua que había aumentado su caudal producto de las intensas precipitaciones que afectan la zona, generó una corriente fuerte y peligrosa.

Según los primeros reportes, pobladores de la zona revelaron haberlo visto luchando por mantenerse a flote; sin embargo, el desenlace fatal fue inevitable. Los lugareños intentaron auxiliarlo, pero las condiciones adversas impidieron su rescate oportuno.

Las autoridades locales y de defensa civil se pronunciaron tras el hecho, recordando a la población la importancia de no cruzar quebradas ni cauces de agua cuando estos están activos o con corriente fuerte, pues representan un riesgo grave para la integridad de las personas.

Asimismo, en este sector, la quebrada Coletas no es la única que permanece activa, sino también los demás afluentes provenientes del río Champoso, el cual ha incrementado su caudal. Como se recuerda, hace algunos días, un hombre también perdió la vida al ser arrastrada por la corriente de la quebrada Sol Sol, en Morropón.

Cuatro niños quedaron atrapados

En Tumbes, cerca de 495 personas se han visto afectadas en esta región producto de las precipitaciones. Recientemente, cuatro menores de edad quedaron atrapados en una chacra de cultivo de banano tras el incremento del caudal del río Zarumilla por las lluvias presentadas en las últimas horas.

Los niños quedaron atrapados debido a que la acumulación del agua producto de las lluvias empezó a rodear el terreno. Con ello, los menores no pudieron salir del lugar y la zona quedó incomunicada.

Especialistas hicieron un llamado a la comunidad para evitar desplazamientos innecesarios durante los picos de lluvia y priorizar el uso de rutas seguras y señalizadas, además de coordinar con las autoridades locales sobre el estado de caminos y quebradas antes de salir.

La trágica muerte de este agricultor en Piura refleja los peligros que representan las lluvias intensas y las quebradas activas en zonas rurales, subrayando la urgencia de seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir más pérdidas humanas.