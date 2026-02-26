Padres de familia advierten que no enviarán a sus hijos al colegio por colapso de colegio en Cayma

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Padres de familia de la institución educativa Casimiro Cuadros, ubicada en el distrito de Cayma (Arequipa), han asegurado que no enviarán a sus hijos a clases debido a que dicho colegio ha colapsado y presenta un gran riesgo para los menores. Según indicaron, el inicio de clases será el 14 de marzo, por lo que piden una solución al respecto.

Hacen llamado urgente a las autoridades

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, los padres no solo mencionaron dicho colapso, sino que también se refirieron a la inundación de algunos espacios debido a las intensas lluvias. Además, indicaron que hay una severa contaminación debido a la presencia de excremento de palomas en el patio de dicho colegio.

"Definitivamente, si la autoridad, ya sea la municipalidad, el gobierno regional o la UGEL no nos ayuda y se hace la limpieza general de todo el coliseo, nosotros no podemos enviar a nuestros hijos al colegio porque este es un problema de salud es un riesgo", dijeron a nuestro medio de comunicación.

Es así que, los padres de familia han hecho un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y del Estado para que brinden la atención y apoyo correspondiente ante esta situación que genera preocupación por la salud de los niños que, se verían afectados ante esta contaminación.

Por otro lado, las aulas quedaron inundadas, por lo que los mismos padres, tuvieron que sacar a las carpetas y sillas al patio del colegio. Todo ello a poco tiempo del inicio de clases escolares.

Exitosa asistió hasta el centro educativo y pudo evidenciar que, efectivamente existen serios daños en la infraestructura. En un área del colegio se puede ver como el piso está destruido, generando un serio peligro si es que menores asisten hacia dicha zona.

Año Escolar 2026 en riesgo

Como se recuerda, el último lunes 23 de febrero, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, manifestó que el inicio de clases en la región podría ser postergado debido a las lluvias y huaicos. Señaló que la Gerencia Regional de Educación evalúe y tome la decisión.

En ese sentido, indicó que de las 162 instituciones educativas, al menos 130 necesitan una "intervención mayor" ante las precipitaciones que han afectado la estructura. "La situación es muy preocupante y delicada a la vez", precisó.

En conclusión, los padres de familia hicieron un llamado a las autoridades de Arequipa con la finalidad de que atiendan los serios problemas que se presentan en el colegio Casimiro Cuadros, en Cayma. A pocos días del inicio de clases se ha evidenciado los daños estructurales y ambientales en el lugar.