Escándalo en Gore Arequipa: Denuncian que personas cercanas al gobernador Rohel Sánchez laboran en GRA

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, se encuentra en 'el ojo de la tormenta por presuntamente haber incurrido en un caso de nepotismo, luego de que se descubriera que dos personas cercanas a su círculo familiar fueron beneficiadas con un trabajo.

El gobernador Rohel Sánchez es acusado de presuntamente haber contratado a Maira Yanina Paz Irigoin, pareja y conviviente de su hermano Adin Sánchez Sánchez desde junio del 2023 en la misma sede central del GORE Arequipa como asistente administrativo en la Gerencia de Infraestructura de la entidad, bajo el régimen 276 y con sueldo de S/ 2.500. Posteriormente, para julio fue ascendida al puesto de profesional administrativo en la Gerencia de Infraestructura y su sueldo aumentó a S/ 3.000.

Para febrero de este año fue acomodada en la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Además, otro indicio de nepotismo se da porque desde hace un mes se designó como asesor de nivel FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) a Benjamín García Suclla, quien fue expareja de Amanda Zevallos Patrón, hermana de Luz Marina, esposa del gobernador de Arequipa.

"Habría indicios de nepotismo porque no olvidemos que el gobernador es el titular del pliego y puede delegar funciones a recursos humanos, pero la norma también dice que no le impide asumir las consecuencias y responsabilidades. La investigación debe definir si tuvo injerencia o no", expresó el abogado en derecho municipal, Jorge Fausto Sumari.

El gobernador regional de Arequipa rechazó cualquier tipo de acusación de nepotismo y negó conocer a Maira Yanina Paz, a pesar de que es pareja de su hermano e incluso tienen una hija. Asimismo, alegó que su desconocimiento del vínculo se debe porque se encuentra enfocado en su trabajo y no en la vida privada de sus hermanos.

"No la conozco. (...) Recién me enteré el viernes de esa situación. (...) Me enfoqué a la gobernación 24/7 y en esa medida yo no puedo saber cuál es la actividad privada de mis hermanos", sostuvo ante la prensa.