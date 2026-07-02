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Estado de salud de menor atropellada sigue siendo crítico y familia organiza actividad para costear su recuperación

La lucha por la recuperación de una menor atropellada cerca de la plaza Zela continúa. Su familia realizará una pollada solidaria para afrontar los elevados gastos médicos y solicitó el respaldo de la población.

Estado de salud de menor atropellada sigue siendo delicado.
Estado de salud de menor atropellada sigue siendo delicado. Composición Exitosa.

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 02/07/2026

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Angie, la menor de 11 años quien fue atropellada a fines de abril en el cercado de Tacna, presenta complicaciones en su recuperación. Su madre, Marisol Pacovilca, indicó que su hija presenta una inflamación en el pie izquierdo y que los clavos colocados durante la cirugía sobresalen, provocando intensos dolores. Ante esta situación, anunció una pollada para recaudar fondos y pidió apoyo a la población.

El accidente ocurrió el pasado 28 de abril, alrededor de la 1:00 de la tarde, en la intersección de las calles General Vizcarra y Zela. La menor salía del colegio María Ugarteche junto a su madre cuando fue atropellada durante un choque entre dos vehículos. Como consecuencia del impacto, ambas resultaron heridas y desde entonces la familia enfrenta un complejo proceso de recuperación.

"Mi hijita está mal ahorita, se le inflamó el pie izquierdo y los clavos están salidos. Le duele mucho y por eso la vamos a llevar por emergencia", expresó Marisol Pacovilca con evidente preocupación.

La madre recordó que la niña ya fue sometida a una cirugía en la que le colocaron dos clavos y un tornillo para estabilizar la pierna afectada. Sin embargo, las complicaciones médicas obligan a mantener constantes controles y no se descartan nuevas intervenciones quirúrgicas durante los próximos meses.

Investigación sin avances

Además del difícil estado de salud de la menor, la familia denuncia que, hasta el momento, ninguno de los conductores involucrados se ha comunicado para asumir los gastos médicos ni brindar algún tipo de ayuda.

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"Ninguno de los conductores se ha hecho responsable. Las investigaciones tampoco avanzan y ya pasaron más de 60 días sin resultados", manifestó la madre.

Pacovilca también cuestionó la demora en el proceso de investigación y señaló que incluso decidió cambiar de abogado porque no recibía información sobre el avance de su caso. Asimismo, pidió a las autoridades acelerar las diligencias para esclarecer responsabilidades.

Mientras tanto, la situación económica de la familia continúa deteriorándose. El padre dejó de trabajar y la madre dedica todo su tiempo al cuidado de su hija, quien requiere atención permanente.

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Pollada para cubrir gastos médicos

Frente a esta realidad, familiares y amigos organizaron una pollada pro salud que se realizará el próximo 11 de julio, desde las 8:00 de la mañana, en la Asociación Transportistas, manzana 201, lote 5, a media cuadra del colegio José Antonio Encinas.

Los recursos obtenidos permitirán cubrir medicamentos, curaciones, transporte y otros gastos derivados del tratamiento médico. Según explicó la madre, solo los traslados hacia los centros de atención representan un gasto constante para la familia.

"Pueblo de Tacna, les invito a que me apoyen con la pollada porque necesitamos seguir con el tratamiento de mi hija", expresó la madre de familia.

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