¿Viajas en bicicleta o VMP?: Estos son los puntos ciegos en buses si circulas en pista para evitar accidentes

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Moverse en bicicleta o en un vehículo de movilidad personal (VMP) por las calles de Lima es cada vez más común, pero también más riesgoso cuando el trayecto obliga a circular por la pista junto a buses de transporte público.

En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha alertado que estos vehículos, por su tamaño y dimensiones, generan puntos ciegos que los conductores no pueden visualizar, lo que incrementa el peligro para quienes se desplazan en medios más pequeños y vulnerables.

Los puntos ciegos más peligrosos

Los buses del Metropolitano y otras unidades de transporte urbano pueden alcanzar hasta 18 metros de longitud y transportar más de 30 toneladas con pasajeros. En ese sentido, existen áreas que el chofer no logra ver desde su cabina: la parte trasera del bus, el espacio frontal inmediato debajo del parabrisas y los laterales durante giros o cambios de carril

Es por ello que para un ciclista o usuario de scooter, ingresar en estas zonas invisibles para un chofer de unidades más grandes significa exponerse a un accidente grave.

La entidad ha iniciado campañas de concientización en distintos puntos de la ciudad, explicando a ciclistas y peatones cómo identificar y evitar estos espacios. Personal de seguridad orienta a los usuarios sobre la importancia de mantener distancia lateral y nunca ubicarse justo detrás de un bus detenido, ya que al reiniciar la marcha el conductor no podrá advertir su presencia.

Falta de ciclovías y acciones preventivas

En muchos tramos de Lima, las ciclovías no están conectadas o desaparecen en intersecciones, obligando a los ciclistas a compartir la pista con buses y autos. Esta situación incrementa la exposición a los puntos ciegos y evidencia la necesidad de infraestructura más segura. La ATU ha señalado que, mientras se avanza en proyectos de ciclovías, es vital que los usuarios de VMP conozcan los riesgos y adopten medidas preventivas.

Entre las recomendaciones más importantes figuran: mantener siempre una distancia prudente respecto al bus, evitar adelantar por el lado derecho en intersecciones, usar elementos reflectivos para ser visibles en la noche y respetar las señales de tránsito. La educación vial es clave para reducir accidentes, y la ATU insiste en que tanto ciclistas como conductores deben asumir responsabilidad compartida en la vía.

Falta de ciclovías obliga a usuarios a compartir pista.

Los operativos de concientización buscan reducir la alta tasa de accidentes que involucran vehículos menores. La ATU ha recordado que, aunque los buses cuentan con espejos y cámaras, estos no eliminan por completo los puntos ciegos. La prevención depende de la conducta de los usuarios y de la infraestructura disponible.

Para quienes se trasladan en bicicleta o VMP, conocer los puntos ciegos de los buses puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente. La advertencia es clara: mantenerse fuera de esas zonas invisibles es una medida básica de autoprotección, especialmente en una ciudad donde la infraestructura aún no garantiza trayectos seguros para todos.