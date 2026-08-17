Lluvias intensas paralizan vuelos en Tacna por tercer día consecutivo: aeropuerto mantiene operaciones suspendidas

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias registradas en Tacna continúan generando complicaciones en el transporte aéreo. El aeropuerto internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa mantiene suspendidos los vuelos hacia Lima por tercer día consecutivo, luego de que las condiciones meteorológicas afectaran la operatividad del terminal aéreo.

Aeropuerto de Tacna suspende vuelos

La suspensión comenzó durante la tarde del sábado 15 de agosto y se mantiene debido a la presencia de neblina, llovizna y escasa visibilidad. Los vuelos afectados están siendo reprogramados, por lo que se recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus viajes directamente con las aerolíneas donde adquirieron sus boletos.

Durante la jornada del sábado fueron cancelados tres vuelos de Latam y uno de Sky, todos con destino a Lima. Al día siguiente, un vuelo llegó a despegar, pero tuvo que retornar a Tacna debido a las condiciones climatológicas. Posteriormente, también fueron canceladas las salidas previstas para las 16:20, 17:10, 18:15, 19:40 y 21:20 horas.

La situación también fue confirmada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien señaló que los vuelos del aeropuerto tacneño habían sido suspendidos debido a la presencia de neblina y llovizna. Además, informó sobre el desplazamiento de ministros hacia las regiones afectadas por las emergencias.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La presidenta Keiko Fujimori informó que las intensas lluvias han generado mayores afectaciones en diversas zonas del centro y sur del país. Asimismo, señaló que el aeropuerto de Tacna suspendió sus vuelos debido a las condiciones climáticas adversas.... pic.twitter.com/DPM3F7P6Zp — Exitosa Noticias (@exitosape) August 17, 2026

Senamhi advierte que lluvias continuarán

Las condiciones meteorológicas adversas no se limitarían a la ciudad de Tacna. Edualda Medina Chávez, jefa del Servicio Nacional de Meteorología de Tacna y Moquegua (Senamhi), informó que las precipitaciones continuarán durante los próximos días tanto en la zona litoral como en la ciudad y las áreas andinas de ambas regiones.

"En la ciudad tenemos escasa visibilidad, neblina y ráfagas de viento, pero no sólo en la zona costera, también en la sierra de Tacna y Moquegua. En sectores sobre los 4,000 metros sobre el nivel del mar hay heladas y nevada, sobre los 1,000 a 3,000 m.s.n.m. hay chubascos, niebla, precipitaciones líquidas y sólidas", declaró Medina Chávez.

Senamhi prevé además un cielo cubierto a nublado durante el día, descenso de la temperatura y una mayor sensación de frío. Los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 1 y 7 milímetros por día, aunque en determinados sectores podrían superar estos valores.

Las precipitaciones comenzaron con intensidad el sábado 15 de agosto y aumentaron durante el domingo 16, cuando una lluvia de más de seis horas provocó la caída de un huaico en el distrito de Morro Sama.

La persistencia de las lluvias mantiene en alerta a Tacna y afecta directamente la conectividad aérea de la región. Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados y adoptar las medidas preventivas mientras continúan las condiciones meteorológicas adversas.