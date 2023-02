Exitosa lleva 7 toneladas de víveres y ropa a damnificados de Posco Misky, San Martín y La Poderosa

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cargados con una donación de más de siete toneladas de alimentos y ropa, Exitosa Arequipa arribó hasta los centros poblados de San Martín y Posco Misky en la provincia de Camaná que fueron las zonas más afectadas por los huaicos, para brindar ayuda humanitaria a cientos de damnificados que claman por la presencia de las autoridades. El anexo de La Poderosa también recibió ayuda.

Estos insumos acopiados durante dos días en la campaña de solidaridad encabezada por Exitosa Arequipa con apoyo de la población arequipeña y la empresa Expreso Marvisur, partieron la noche del miércoles y en coordinación con los damnificados y dirigentes, se pudo distribuir las siete toneladas de acuerdo a la necesidad y la cantidad de población afectada.

Debido a que el principal acceso a estos centros mineros quedó completamente destruido por el paso del huaico, toda la ayuda fue transportada en 8 camionetas hasta el sector de San Martín, el lugar más alejado. Se pudo llevar agua embotellada, alimentos no perecibles, frazadas, carpas, ropa, zapatos, útiles de aseo y demás insumos.

El regidor de la Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel, Gabriel Apaza, saludó está iniciativa y exhortó a las autoridades locales a tomar acciones inmediatas. "Recién ayer en la tarde (jueves) el Gobierno Regional de Arequipa trajo agua y algunos productos, pero eso es insuficiente", expresó Apaza, quien recordó que la población sigue durmiendo en los cerros.

Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de San Martín, Víctor Quispe, indicó que urge el apoyo del gobernador Rohel Sánchez para enfrentar los estragos de este desastre natural que tuvo mayor impacto el sector de Posco Misky, donde hasta el cierre de esta nota no llegó ayuda de parte de las autoridades.

"Hasta Misky no ha llegado nada. Todo lo que llega hasta Secocha se queda ahí y no sube para los sectores más golpeados. Que también ingresen a Misky, no llegan ni alimentos ni maquinarias, también se necita apoyo", declaró para Exitosa Víctor Quispe.

Mira el video

Pobladores de Posco Misky, San Martín y La Poderosa realizan faenas para habilitar las vías afectadas por el huaico