Extinguen incendios forestales en seis regiones: 39 hectáreas quedaron destruidas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de seis incendios forestales reportados durante este último fin de semana en los distritos de Sihuas (Áncash), Iguaín (Ayacucho), Nueva Requena (Ucayali), Mollepata (Cusco), Las Piedras (Madre de Dios) y Cayma (Arequipa), mientras que otro fue controlado en la jurisdicción de San Jerónimo (Apurímac).

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el 28 de agosto, el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 004, el cual advertía condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales en la sierra y la selva del viernes 29 al domingo 31 de agosto.

Emergencias controladas

De acuerdo con su reporte oficial, de fecha 31 de agosto, la emergencia suscitada en Sihuas fue sofocada por las condiciones meteorológicas de la zona.

Asimismo, en el resto de las jurisdicciones situadas en Ayacucho, Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Arequipa, trabajaron unidades de bomberos, personal de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), seguridad ciudadana y pobladores de las respectivas jurisdicciones.

Las autoridades locales realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Según información preliminar, los incendios forestales causaron daños a 39 hectáreas de cobertura natural, además, una vivienda resultó afectada en el distrito de Las Piedras, Madre de Dios.

Por su parte, a las 7:00 p. m., el incendio forestal que se desarrolla en el sector San Antonio, distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí (Lima), se reactivó en una zona de difícil acceso cuando ya había sido controlado horas antes. Pobladores de la zona y personal de la municipalidad distrital continúan con los trabajos de control y extinción.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales para salvaguardar tu salud y seguridad.