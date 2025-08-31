Extinguen cinco incendios forestales Áncash, Cajamarca, Puno y Ucayali: 15 hectáreas fueron afectadas

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de cinco incendios forestales reportados entre el 29 y el 30 de agosto en los distritos en los distritos Caraz y Uco (Áncash), Sucre (Cajamarca), Puno (Puno) y Manantay (Ucayali).

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el 28 de agosto, el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 004, el cual advierte las condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales en la sierra y la selva del viernes 29 al domingo 31 de agosto.

Emergencias controladas

De acuerdo con su reporte oficial, de fecha 31 de agosto, la emergencia suscitada en el sector Cerro San Cristóbal, distrito de Uco, así como en el barrio Llamalloc, en Caraz, los trabajos de control y extinción del fuego estuvieron a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), brigadistas del Gobierno local y la población organizada.

Asimismo, en el sector Lajas, Sucre, realizaron dichas funciones efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), municipio distrital, bomberos y voluntarios de la zona. Por otro lado, en el asentamiento humano Grimaneza, en Manantay, el serenazgo de la autoridad municipal y los pobladores ejecutaron las labores de extinción. En tanto, en el sector Huáscar, en Puno, unidades del cuerpo de bomberos lograron sofocar el evento con el apoyo de los vecinos.

Según información preliminar, estos incendios forestales causaron daños a 15 hectáreas de cobertura natural, además de áreas de cultivos; sin embargo, no se han reportado daños a la vida y salud de las personas. Ante ello, las autoridades locales continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales para salvaguardar tu salud y seguridad.