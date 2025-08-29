RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Emergencia duró 24 horas

Extinguen incendio forestal en Arequipa: Emergencia ocasionó daños a la cobertura natural en Pampacolca

Autoridades locales y pobladores de Pampacolca, en la región Arequipa, lograron extinguir un incendio forestal, el cual afectó una parte de la cobertura natural de la zona.

Controlan incendio forestal en Arequipa.
Controlan incendio forestal en Arequipa. COEN - INDECI

29/08/2025

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de un incendio forestal suscitado en el distrito Pampacolca, provincia Castilla, región Arequipa. 

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el 28 de agosto, el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 004, el cual advierte las condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales en la sierra y la selva del viernes 29 al domingo 31 de agosto.

Emergencia está controlada 

De acuerdo con su reporte oficial, el COEN comunicó la propagación del fuego el jueves 28 de agosto.  No obstante, pese a las labores realizadas, dañó una parte de cobertura natural en la localidad arequipeña.

Frente al peligro latente reportado, las autoridades locales, agentes de la Policía Nacional del Perú y pobladores del distrito iniciaron las labores de extinción, logrando la misma en las últimas horas, para la tranquilidad de los moradores locales.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Pampacolca continúa desarrollando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de evaluar los daños ocasionados y las necesidades que puedan requerir los pobladores a consecuencia de la emergencia. Asimismo, monitorea los focos de calor.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales, desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, recuerda que es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil). 

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales para salvaguardar tu salud y seguridad.

