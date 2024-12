Extorsionan a 'La engreída del folklore': Artista denunció amenazas, pero PNP le cerró las puertas

La criminalidad sigue sembrando el terror en el Perú. Ahora los artistas como 'La engreída del folklore' se suma a la lista de víctimas de extorsionadores, quienes le piden una fuerte suma de dinero con tal de no atentar contra su vida. La cantante denunció el caso, pero la PNP le cerró las puertas.

'La engreída del folklore' relató a Exitosa que viene recibiendo constantes mensajes de amenazas en su WhatsApp de inescrupulosos que le piden dinero a cambio de dejarla seguir brindando conciertos a su público sin atentar contra su vida o la de su familia.

Cansada y con miedo de lo que le pueda pasar, la artista vernacular se acercó hasta la comisaría "La Noria", pensando que sería apoyada por los que tendrían que protegernos y velar por nuestra seguridad, pero fue grande su sorpresa al escuchar por parte de las autoridades que "en dicha comisaría no se realizan denuncias de extorsión", dejándola "en el aire".