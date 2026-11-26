26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima soportó este jueves 26 de noviembre una sensación térmica cercana a los 37 °C en los distritos alejados del mar, debido a las altas temperaturas y la humedad. Según explicó un vocero del Senamhi a la Agencia Andina, este es el valor más alto registrado en el año.

Este escenario ocurre en medio del Niño Costero y el fenómeno El Niño. Hacia el mediodía, las estaciones meteorológicas de La Molina, en Lima este, reportaron 32 °C, mientras que Carabayllo, en Lima norte, alcanzó los 31.5 °C. Ante ello, las autoridades piden a la ciudadanía tomar medidas de protección frente al calor extremo.

#Ahora #Minam #Senamhi | Hacia el mediodía, los distritos de Lima alejados del mar registran una sensación térmica cercana a los 37 °C. 🌡Las temperaturas más altas se presentan en las estaciones de La Molina (32 °C) y Carabayllo (31,5 °C). 📲 https://t.co/j1Uw97YJCP https://t.co/nNX8EecIUz November 26, 2026

Senamhi alerta por temperaturas de hasta 32 °C en Lima

Cabe mencionar que la entidad recordó que se encuentra vigente el aviso meteorológico N.° 485, el cual advierte sobre el incremento de temperatura en la costa y la sierra desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre. Durante este periodo se prevén condiciones elevadas de calor.

"Altas temperaturas se vienen reportando en Lima Metropolitana desde las primeras horas de la mañana, alcanzando los 32 °C. Utilizar sombreros de ala ancha, prendas de manga larga y protectores solares", aconsejó el Senamhi a través de sus redes sociales.

No obstante, la entidad precisó la diferencia entre los valores que miden sus equipos y lo que percibe la población. Aunque las estaciones registran la temperatura real del ambiente, la sensación de calor que experimentan las personas puede ser mayor por factores como la humedad y las condiciones ambientales, fenómeno conocido comúnmente como 'bochorno'.

#Ahora #Minam #Senamhi | Altas temperaturas se vienen reportando en Lima Metropolitana desde las primeras horas de la mañana, alcanzando los 32 °C. 📲 https://t.co/j1Uw97YJCP Utiliza sombreros de ala ancha, prendas de manga larga y protectores solares. #CuidaTuPiel https://t.co/VGXIjvNTj0 — Senamhi (@Senamhiperu) November 26, 2026

Golpe de calor sobre 40 °C

Ante este panorama, los especialistas señalaron que los niños y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a sufrir un golpe de calor. Esta condición se produce cuando la temperatura corporal supera los 40 °C y el cuerpo pierde su capacidad de enfriarse mediante el sudor, poniendo en riesgo órganos vitales.

Segú indica la Agencia Andina, las principales señales de alerta incluyen temperatura corporal elevada, incremento de la presión arterial, pulso acelerado, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos y, especialmente, confusión o desorientación. En los casos más graves, la persona puede presentar convulsiones o pérdida del conocimiento, situación que requiere asistencia médica inmediata.

Los expertos mencionan que el cuerpo de los menores se calienta más rápido y pierde líquidos fácilmente, mientras que los adultos mayores presentan menos sensación de sed o enfermedades que dificultan la regulación térmica.