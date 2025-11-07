Fiscalía investiga atentado con explosivo en vivienda del alcalde de Huarmey

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarmey (Áncash) inició una investigación preliminar por el presunto delito de extorsión en agravio del alcalde provincial, Cavino Simeón, tras un atentado con explosivos ocurrido en su domicilio.

Según el testimonio del burgomaestre, mientras descansaba escuchó una fuerte detonación que lo hizo levantarse de inmediato para verificar qué había sucedido. Al salir, observó que en el interior de su vivienda se encontraba una hoja con escrituras y presuntas municiones, lo que evidenciaba una clara amenaza en su contra.

Fuera de la casa, los agentes del orden hallaron restos de un cordón detonante y fragmentos del material explosivo utilizado. Este hecho reforzó la hipótesis de un ataque con fines de intimidación o advertencia, probablemente relacionado con un intento de extorsión hacia la autoridad edil.

El estallido, ocurrido durante la noche, causó alarma entre los vecinos del sector, quienes alertaron a la Policía Nacional. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque los daños materiales y el impacto psicológico en el entorno familiar del alcalde fueron significativos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal de Huarmey investiga y realiza diligencias por el delito de extorsión en agravio del alcalde distrital Cavino Simeón, tras sufrir un atentado con explosivos en el frontis de su domicilio. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarmey, a cargo... pic.twitter.com/FwmgaSudqH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 6, 2025

La fiscal provincial Érika Liana Hidalgo Tello dispuso el inicio de una serie de diligencias urgentes en coordinación con el Área de Investigación Criminal (Aerincri) de la Policía Nacional, con el objetivo de identificar y detener a los responsables del atentado.

Entre las primeras acciones figura recabar la declaración del alcalde Cavino Simeón, quien deberá brindar detalles sobre los hechos, posibles amenazas previas y cualquier indicio que pueda contribuir a la investigación.

Asimismo, los agentes de criminalística fueron designados para realizar un análisis exhaustivo de la escena del crimen, incluyendo la recolección de muestras y evidencias físicas. El propósito es determinar el tipo exacto de explosivo utilizado, el método de detonación y si el artefacto fue colocado o lanzado.

Los peritos también efectuarán la pericia balística de las municiones y cordones detonantes hallados en la vivienda. Este examen permitirá conocer el calibre y el origen del material, así como su posible vinculación con otros hechos delictivos en la región.

Además, la fiscal ordenó la búsqueda de cámaras de seguridad cercanas al inmueble, tanto de propiedades privadas como de locales comerciales, para identificar movimientos sospechosos o la presencia de vehículos en la zona antes del estallido.

Búsqueda de pruebas y testigos claves

Las autoridades también trabajan en la ubicación de testigos que hayan presenciado el momento de la explosión o hayan visto a personas extrañas merodeando por el área. Cualquier testimonio será clave para avanzar en la investigación.

El atentado ha generado consternación y preocupación entre los pobladores de Huarmey, quienes expresaron su respaldo al alcalde y exigieron mayor seguridad y presencia policial en la provincia.

Hasta el momento, no se ha identificado a los autores del ataque, pero las diligencias continúan bajo reserva. La investigación busca determinar si el hecho está vinculado con grupos dedicados a la extorsión, una modalidad delictiva que ha incrementado su presencia en distintas zonas del país.

En resumen, la detonación del artefacto explosivo en la casa del alcalde Cavino Simeón ha encendido las alarmas en Huarmey y Áncash, evidenciando el riesgo que enfrentan las autoridades locales frente a la delincuencia organizada. Mientras la Fiscalía y la Policía continúan las pesquisas, la población espera resultados que permitan devolver la tranquilidad a la comunidad y sancionar a los responsables.