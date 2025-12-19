Alcalde de Chicama se considera en peligro tras asesinato de regidora: "Tengo mucho miedo"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho lamentable ocurrió el último jueves 18 de diciembre en el centro poblado de Sausal, en el distrito de Chicama en Ascope, donde la regidora municipal Elena Rojas fue asesinada a balazos cuando participaba de una chocolatada. Además, siete menores que se encontraban en el evento resultaron heridos.

Se siente en inminente peligro

Por ello, Exitosa conversó con el propio alcalde de Chicama, Edilberto Bada Castillo, para conocer sus sensaciones tras este lamentable hecho. La autoridad edil señaló que no ha sido víctima de extorsión en las últimas semanas, pero que de igual manera se siente en inminente peligro ya que son una Municipalidad con pocos recursos y que no cuenta con elementos suficientes de la Policía Nacional del Perú para hacerle a la criminalidad.

"No me piden dinero ni me han extorsionado a la fecha, pero estamos en inminente peligro ya que, lamentablemente, en un futuro pueda ser yo", reveló.

En esa misma línea, el burgomaestre dejó en claro que en su momento ha solicitado a la gobernación de La Libertad el apoyo necesario en materia de seguridad. Sin embargo, esta fue rechazada ya que aseguraron que no cuentan con el personal necesario.

"Los documentos que hemos mandado, nos han respondido diciendo que hay falta de personal y que son comandos regionales y que nosotros como somos distrito pobre pues que podemos hacer ante la negativa de ellos", añadió.

Tiene mucho miedo

Bada Castillo negó tener conocimiento de que la regidora distrital Elena Rojas Alcalde fuera víctima de extorsión antes de este lamentable ataque. Sin embargo, recordó la vez que le pusieron un explosivo al vehículo de la fallecida sobre los primeros meses de este 2025.

De igual forma, el burgomaestre señaló tener miedo ante la posibilidad de cualquier atentado ya que las extorsiones en su jurisdicción han crecido de manera alarmante.

"Desconozco desde la primera fecha que le pusieron una dinamita frente a la Municipalidad cuando estábamos en una sesión de concejo que fue a inicio de año. Las cosas son difíciles en la provincia de Ascope, distrito de Chicama porque no solamente extorsionan a funcionarios públicos sino a negocios, empresas, ómnibus. La situación se está poniendo difícil en el Valle de Chicama", finalizó.

En resumen, al alcalde de Chicama, Edilberto Bada Castillo, aseguró tener miedo tras el asesinato a la regidora Elena Rojas durante una chocolatada. La autoridad reconoció que solo cuentan con 12 serenos en Chicama y 6 en Sausal para una población de 18 a 20 mil personas.