Lamentable hecho en Piura: Escolares estudian en capilla de cementerio tras colapso de su colegio

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A puertas de que culmine el año escolar a nivel nacional, alumnos de un colegio de la provincia de Ayabaca, en la región Piura se han visto totalmente afectados luego que su colegio colapse.

Estudiantes afectados tras colapso de colegio

En una institución educativa N° 890, ubicado en el caserío Marmas Alto, en Ayabaca, en la región Piura, un total de 120 alumnos se han visto totalmente perjudicados a causa del colapso de su colegio.

Por tal motivo, los estudiantes se encuentran llevando sus clases en el interior de una capilla de un cementario a fin de salvaguardar sus vidas y que no pierdan los últimos días del año escolar en el Perú.

Es así como en medio de esta precariedad los menores de edad se encuentran adquiriendo mayores conocimientos tras el colapso de la infraestructura del colegio a causa de una falla geológica que se habría suscitado en el mes de abril.

Cabe señalar que, las paredes de las aulas de la institución afectada presentan varias grietas de hasta 10 céntimetros, así como también fisuras en los pisos y en los techos de material calaminas sostenidos de forma improvisada. El grado que se ha visto afectado y que ha generado peligro en la ientegridad de los alumnos es el quinto grado de secundaria.

Mientras que, por su parte, los estudiantes del tercer año de secundaria son quienes han tenido que adaptarse a ver a la capilla del camposanto como su nuevo salón de clases. En tanto, otros grados tuvieron que ser reubicados en un salón comunal que se encuentra dividido por un triplay, ocasionando hacienamiento y ruido.

Las medidas que se ha tomado para proteger a alumnos

Frente al lamentable hecho que se encuentran atravesando los alumnos del colegio N°890, las autoridades han tomado una serie de medidas a fin de salvaguardar su integridad.

Los alumnos de primaria llevan sus clases en el patio de la localidad mientras que los maestros han adaptado sus metodologías de enseñanza para impartir sus clases para trabajar en espacios abiertos.

Padres de familia y docentes denuncian abandono de las autoridades, ya que no se han iniciado obras ni instalado módulos temporales, y esperan que para el año escolar 2026 se garantice una infraestructura segura y digna fuera de la zona de riesgo.

Como vemos, una triste realidad atraviesan 120 alumnos del colegio inicial N° 890 ubicado en Ayabaca, en la región Piura, debido a que un colapso de su institución los ha obligado a recibir sus clases en las inmediaciones de una capilla de un cementario a puertas de que culmin el año escolar en nuestro país.