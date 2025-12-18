RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Hallan varado a tiburón megaboca en Piura: Es el segundo ejemplar en menos de un mes

En la región Piura científicos encontraron varado a un tiburón megaboca que es el segundo registrado en menos de un mes. El ejemplar ejemplar mide 4,52 metros de longitud.

Hallan varado a tiburón megaboca en Piura por segunda vez (Foto: Composición Exitosa)

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 18/12/2025

Por segunda vez en menos de un mes, en la región de Piura se halló varado un tiburón megaboca o de boca ancha, que es considerada una de las especies más raras y menos observadas del mundo.

Científicos peruanos del Laboratorio Costero del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en la localidad de Paita, en la región Piura, hallaron al mencionado animal, que es considerado uno de las especies de tiburones más raras del planeta.

El ejemplar de 4,52 metros de longitud total fue encontrado sin signos vitales el último miércoles 17 de diciembre en una zona rocosa ubicada en la Playa Gaviotas y el centro poblado de Yacila.

El tiburón yacía sobre la franja intermareal en un sector de difícil acceso, caracterizado por acantilados, formaciones rocosas y playas angostas. A pesar de las condiciones del terreno, los especialistas de IMARPE lograron realizar las evaluaciones correspondientes en el lugar, aplicando los protocolos científicos establecidos para este tipo de eventos, a diferencia del primer hallazgo en la playa Negritos donde terminó fileteado. 

Cabe señalar que, durante la inspección de la especie  se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que limitó la obtención de algunos indicadores biológicos. 

Sin embargo, el equipo técnico efectuó mediciones morfométricas, observaciones externas y pesquisas necesarias que permitieron confirmar plenamente la identificación taxonómica y documentar el varamiento como un registro relevante para la ciencia marina en el país.

Una especie rara y única 

El tiburón de boca ancha es considerada una especie rara en el mundo e inclusive es catalogado como un 'fósil viviente' el cual se alimenta por filtración y habita aguas oceánicas desde la superficie hasta las profundidades de aproximadamente mil 500 metros. Al respecto, su distribución abarca los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Por la rareza de esta especie su limitada información biológica y su sensibilidad a la captura incidental por lo que especialistas advierten que es necesario monitorear y documentar este tipo de eventos, es decir, este reciente varamiento, para fortalecer el conocimiento sobre su ecología, uso del hábitat y posibles amenazas.

Como vemos, el último miércoles 17 de diciembre, científicos del Laboratorio Costero del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) hallaron varado a un tiburón megaboca en avanzado estado de descomposición, siendo un hecho inusual debido a que es una especie rara, pero a su vez se convirtió en el segundo registrado en menos de un mes.

