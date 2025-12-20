Accidente de tránsito en Áncash: Colisión entre dos buses interprovinciales en Casma deja 28 heridos

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un fuerte accidente de tránsito se registró tras la colisión entre dos buses interprovinciales dejó el saldo de al menos 28 personas heridas. El hecho ocurrió específicamente en el óvalo Tortugas, en la vía Panamericana Norte, en Casma, en la región Áncash.

Choque de dos buses deja 28 personas heridas

El siniestro involucró a una unidad de la empresa Oltursa que se encontraba con destino a Lima, y a otra perteneciente a la entidad Expreso Peruanito, que se encontraba en la carretera por fallas mecánicas. Ambas protagonizaron un choque violento la madrugada de este sábado 20 de diciembre al promediar las 4 y 30 de la mañana.

Producto de la colisión se produjeron daños considerables en ambos vehículos así como también al menos 28 pasajeros heridos , entre adultos y menores de edad, de acuerdo a reporte de las autoridades. Vale indicar que no hubo víctimas mortales.

Cabe señalar que, las personas agraviadas fueron trasladadas de manera inmediata al hospital de apoyo de Casma para que reciban atención médica necesaria, todas ellas fueron identificadas, quienes presentaron golpes y contusiones.

Hasta el lugar de los hechos se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y bomberos que actuaron con rapidez para poder evacuar a los heridos.

El tránsito quedó parcialmente restringido por varios minutos y se dio inicio a las investigaciones para determinar responsabilidades en este accidente. Por tal motivo, acordonó la zona y puso los buses a disposición judicial, además, recopiló declaraciones de tesigos y de los conductores.

🎙️#N60Noticias | Un grave accid3nte de tránsito se registró la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:30 a. m., en la Panamericana Norte, a la altura del balneario de Tortugas, cuando un bus de la empresa Oltursa impactó por alcance contra otra unidad interprovincial que se... pic.twitter.com/rx0TKqrtxD — N60 Noticias (@N60Noticias) December 20, 2025

Así ocurrió el accidente de tránsito en Casma

De acuerdo a información vertida por el medio local Áncash D' Impacto, fue el bus de la empresa Oltursa que terminó por impactar fuertemente por alcance contra el bus de Expreso Peruanito que se encontraba varado en la Panamericana Norte.

Sin embargo, las causas del incidente aún se encuentran en materia de investigación, pero dentro de las hipótesis se maneja la posibilidad de un exceso de velocidad como uno de los principales factores.

Además, las autoridades sospechan que podrían estar involucradas como causas las condiciones de manejo o el estado de vía. Asimismo, piden precaución a los pasajeros y empresas de transporte en el marco de las fiestas de fin de año.

Por su parte Indecopi, se pronunció mediante su cuenta oficial de 'X' en la que informó que se "inició acciones para verificar el respeto de los derechos de los afectados y determinar posibles responsabilidades".

Como vemos, la madrugada de este 20 de diciembre, en el óvalo Tortugas, en la vía Panamericana Norte, en Casma, se registró una violenta colisión entre dos buses interprovinciales que dejó el saldo de al menos 28 pasajeros, entre adultos y menores de edad.