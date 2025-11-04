Huarmey: Detonan explosivo en el frontis de vivienda de alcalde y exigen el pago de 200 mil soles

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los ataque extorsivos en el país cobran cada día nuevas víctimas. Esta vez un artefacto explosivo fue detonado en el frontis de la vivienda del alcalde de Huarmey generando pánico en los vecinos.

Carta extorsiva y bala

La madrugada de este martes 4 de noviembre, aproximadamente a la 1 y 45 de la mañana, en la zona del parque Antonio Raimondi, en Huarmey (Áncash) un artefacto explosivo fue detonado frente al domicilio del burgomaestre Cavino Cautivo.

El estallido causó daños materiales menores, pero generó preocupación y alarma tanto en la autoridad edil, su familia y en los vecinos de la zona.

Tras este atentado, personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona en donde hallaron una bala calibre 9 mm. y una carta extorsiva.

La mencionada misiva contenía amenazas en la que se exigía al alcalde provincial una suma de dinero total de 200 mil soles y la adjudicación de una obra pública. Además, este mensaje intimidatorio advertía que se continuaría difundiendo videos en los que se observa al burgomaestre contando billetes.

Por su parte, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes bajo la hipótesis de que estas amenazas estarían vinculadas a denuncias de corrupción o conflictos políticos. Adicionalmente, efectivos de la Comisaría PNP de Huarmey acordonaron el lugar y revisan las cámaras de seguridad.

La palabra del alcalde Huarmey

Posteriormente a este atentado, el alcalde Cavino Cautivo Grasa se pronunció ante los medios de comunicación y sostuvo que el dinero que aparece en dichos audiovisuales fue retirado por su secretaria y personal de Imagen Institucional para cubrir determinadas actividades municipales con recursos propios.

"Voy a pedir garantías y la denuncia tiene que seguir (...) no puedo seguir de esta forma amenazado, amedrentado por video y otro por dinamita", manifestó el burgomaestre.

De igual manera, afirmó que el atentado está vinculado a las mismas personas que han distribuido los videos a los periodistas de Huarmey con el fin de extorsionarlo.

"Ya sé quiénes son los sospechosos, son los mismos que están soltando los videos a los periodistas. Seguramente creen que, porque no salgo a hablar del tema, me pueden extorsionar. No pensé que se iba a llegar a ese extremo. Ese señor que ha parado enseñando los videos a varios periodistas (...) pido inmediatamente a esos jóvenes, voy a tatar que los capturen", manifestó.

Se concluye que, la detonación de un explosivo se produjo en el frontis de la vivienda del alcalde de Huarmey, Cavino Cautivo, en el que se encontró una bala y una carta extorsiva.