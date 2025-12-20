Chachapoyas: Choque entre dos vehículos deja cinco heridos

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los accidentes de tránsito no dan tregua en el territorio peruano. Esta vez un accidente de tránsito protagonizado por dos vehículos se dio en el distrito de Lupa Urco en el acceso principal a la ciudad de Chachapoyas.

El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cuando una combi colisionó con una camioneta de doble cabina por causas que aún son materia de investigación. Cinco personas resultaron heridas.

Accidente vehicular entre dos vehículos

En la región de Amazonas, dos autos colisionaron en la vía principal de acceso a Chachapoyas causando la alarma entre los transeúntes y una congestión vehicular en la zona tras al accidente.

Una combi de una empresa de transporte que cubría la ruta Lamúd-Chachapoyas chocó con una camioneta de doble cabina en la vía. Por el momento se desconoce la causa que originó el accidente pero este es materia de investigación por parte de las autoridades policiales.

El accidente causó momentos de alarma entre los pasajeros de ambos medios de transporte. Conductores y pasajeros de esta vía de alto tránsito quedaron impactados ante el choque.

Según las imágenes registradas del accidente, se observó que la vía permanecía paralizada ante la colisión de ambos vehículos. En el caso de la camioneta negra el choque se dio por la parte delantera izquierda, a la altura del capó y puerta del conductor.

Cinco personas resultaron heridas tras el impacto

Producto del accidente se registraron cinco personas heridas y se descartaron víctimas mortales, según la información preliminar brindada por las autoridades.

Los heridos fueron atendidos por personal de emergencia y trasladados al Hospital Regional Virgen de Fátima en la región de Chachapoyas donde vienen recibiendo atención médica y evaluación especializada.

Al lugar del accidentes llegaron representantes del Ministerio Público; la Fiscalía de Chachapoyas, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) los que se encuentran realizando las diligencias correspondientes.

Como primeras acciones se dio paso al control de tránsito, levantamiento de información y las recopilación de los indicios que determinen las circunstancias en las que se dio el accidente.

El tránsito fue restringido durante varios minutos por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones del personal policial.

