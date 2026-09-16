Huancayo: adulto mayor habría sido presuntamente secuestrado por mujer taxista quien exigía S/15 mil por su liberación

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un adulto mayor de 63 años habría sido retenido contra su voluntad en un hospedaje del centro de Huancayo. Sus familiares recibieron una llamada en la que exigían S/15 mil para dejarlo en libertad, según la denuncia presentada ante la Policía Nacional.

Adulto mayor fue presuntamente secuestrado

De acuerdo con la denuncia policial, la alerta fue dada por su hija, quien habría recibido la llamada de una mujer que la amenazó con no volver a ver a su padre y le indicó que lo trasladaban hacia La Merced.

Tras conocer el caso, agentes de la DIVINCRI Junín iniciaron la búsqueda y, mediante la ubicación del teléfono y otras acciones de rastreo, llegaron a un hospedaje ubicado en el jirón Loreto. Allí encontraron a la víctima dentro de una habitación.

El anciano fue hallado desorientado y presentaba aparentes signos de haber ingerido alguna sustancia, por lo que fue trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención y monitorear su estado.

Por su parte, el coronel Ángel Leo, jefe de la DIVINCRI Huancayo, informó a los medios locales que el hombre habría sido llevado al hospedaje por la fémina antes mencionada, quien presuntamente le suministró medicamentos para provocarle somnolencia.

Autoridades detienen a la mujer y decomisan medicamentos

Como parte de las pesquisas, la Policía Nacional del Perú también localizó el vehículo que habría sido utilizado por la fémina para trasladar al varón. En la unidad móvil, fuen intervenida la presunta captora que fue identificada como Lidia Doris Mayhua Rojas, de 42 años, quien fue detenida preliminarmente por su participación en estos hechos.

La Policía deduce que la mujer se dedicaba al servicio de taxi y como parte de la intervención se hallaron celulares, documentos, y medicamentos, entre los que se encuentran clonazepam.

El jefe de la DIVINCRI Huancayo reveló que la mujer presentaba antecedentes por hechos que, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú, serían similares. Dicha infornación aún deberá ser contrastada durante la investigación de este caso.

El coronel Leo también sostuvo que el Ministerio Público evaluaba la calificación jurídica de los hechos para determinar las acciones correspondientes y poner a la intervenida a disposición de la autoridad competente

Como vemos, en Huancayo, un adulto mayor de 63 años habría sido aparentemente secuestrado por una mujer taxista quien se comunicó con la familia de la víctima para exigir S/15 mil por su liberación. Los efectivos de la Policía ubicaron y rescataron al anciano, mientras que también detuvieron a la fémina que supuestamente lo captó.