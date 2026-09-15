Padre de uno de los detenidos niega participación de su hijo en crimen en Trujillo: "Estuvo conmigo en mi casa"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Miguel Ángel Bocanegra, padre de Ángel Fabrizio, alias 'Folo', de 19 años, aseguró en diálogo con Exitosa que su primogénito estaba durmiendo en su domicilio el día del secuestro de Jenss Lara y el cuádruple crimen en Trujillo.

El hombre cuestionó las pruebas presentadas por las autoridades, negó que su hijo tuviera un celular al momento de su intervención y afirmó que pedirá disculpas si se demuestra su responsabilidad en los hechos.

Padre cuestiona las pruebas contra 'Folo'

Miguel Ángel Bocanegra defendió la inocencia de su hijo, detenido por presuntamente haber participado en el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

En entrevista con Exitosa, sostuvo que Ángel Fabrizio se encontraba en su vivienda cuando ocurrieron los hechos y que ha presentado elementos para respaldar su versión ante las investigaciones.

"Lo hemos presentado con mi abogado, hemos presentado, pero obviamente, o sea, lo que ellos dicen, sí vale, y lo que nosotros presentamos no vale. Acá está lo gracioso, lo cómico, lo coloquial de esto, es que lo que nosotros presentamos no sirve, y lo que ellos están presentando, porque ellos investigan todo y lo hacen todo, eso sí vale", declaró.

El padre también cuestionó la atribución de responsabilidades que habría realizado la Policía. Según señaló, a su hijo se le acusa de descender de un vehículo y disparar contra una de las víctimas. Sin embargo, insistió en que las imágenes difundidas no demostrarían que se trate de su primogénito.

"Según he visto parte de la policía, dice que mi hijo es el que bajó, y mi hijo es el que gatilló. Entonces, gatilló y mató a la persona, pero ahora el problema está acá en que mi hijo estuvo conmigo en mi casa , ¿Cómo yo puedo confiar en ellos ahora?", manifestó.

Bocanegra afirmó que la investigación debe esclarecer la identidad de las personas que aparecen en los videos y determinar si existe correspondencia entre las imágenes y los detenidos.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Miguel Ángel Bocanegra, padre de Ángel Fabrizio, alias 'Folo' de 19 años, detenido por presuntamente haber estado implicado en el secuestro a Jenss Lara y un cuádruple crimen en Trujillo, sostuvo que ha presentado videos a las... pic.twitter.com/CNifl5C0Hj — Exitosa Noticias (@exitosape) September 15, 2026

Vehículo y vínculos con los investigados

Respecto al automóvil negro que habría sido encontrado en un inmueble relacionado con la planificación de la emboscada, el padre confirmó que figura a nombre de su hijo. No obstante, negó que ello pruebe que Ángel Fabrizio haya utilizado el vehículo durante el crimen.

"Sí, sí. Precisamente de eso mismo. Ahorita vamos a sacar la copia literal para presentarlo. A ver, este vehículo aparece en una escena en Moche. Aparece en una escena. Listo. ¿Tienen pruebas que mi hijo se fue a ir en ese carro? No las tienen porque mi hijo se fue de mi casa. Es más, los videos de la cámara de ese día también los puedo sacar si es que la municipalidad me apoya en esto", sostuvo.

Sobre los demás detenidos, explicó que uno de ellos vive cerca de su domicilio, mientras que no conoce al resto. Asimismo, cuestionó que se relacione a su hijo con actividades delictivas por sus vínculos con otros jóvenes.

"Yo guerreando para que mi hijo no sea un delincuente, esforzándome para que mi hijo no se mete en este mundo y estas personas lo están metiendo en este mundo. O sea, me resulta ilógico a mí", expresó.

Finalmente, Bocanegra reiteró que su hijo no tenía celular al ser intervenido, contradiciendo la versión atribuida a las autoridades. El padre afirmó que, si las investigaciones demuestran que Ángel Fabrizio fue autor del crimen, será el primero en reconocerlo.

"Lo que me interesa es que mi hijo no sea un delincuente. Como le dije a la prensa la vez pasada, mi hijo es joven", concluyó.

El caso continúa bajo investigación, mientras la defensa de 'Folo' busca que se valoren las pruebas que, según su padre, demostrarían que se encontraba en su domicilio cuando ocurrieron los hechos.