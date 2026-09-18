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Reafirmó compromiso

Premier Galarreta: Ejecutivo fortalecerá trabajo articulado con gobiernos regionales

Durante la Asamblea Extraordinaria de la ANGR, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, ratificó el compromiso de asegurar una transición institucional ordenada.

Premier reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo.
Premier reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo. (Composición: Exitosa)

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/09/2026

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo para fortalecer la coordinación directa con los gobiernos regionales (Gore). La iniciativa orienta la gestión gubernamental a garantizar la continuidad de las obras públicas y proyectos de infraestructura prioritarios, asegurando que los servicios esenciales lleguen sin interrupciones a la ciudadanía en todas las circunscripciones del país.

Coordinación institucional y transición ordenada

El pronunciamiento del jefe del Gabinete Ministerial se dio en el marco de una reunión de trabajo de alto nivel destinada a consolidar la agenda descentralizada. Desde la sede del Ejecutivo se enfatizó que el diálogo permanente con las autoridades subnacionales constituye un pilar central para mantener la estabilidad social y económica en las diferentes jurisdicciones.

"Durante la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores Regionales de la ANGR, el premier Luis Galarreta reafirmó el compromiso del Ejecutivo de fortalecer la coordinación con los gobiernos regionales y garantizar una transición institucional ordenada que asegure la continuidad de las obras proyectos y servicios en beneficio de la ciudadanía", refiere.

La estrategia contempla articular mecanismos técnicos que permitan destrabar inversiones paralizadas e impulsar nuevas obras de desarrollo local. Esta dinámica busca consolidar una transición administrativa fluida entre las instancias nacionales y regionales para no perjudicar la atención de las demandas sociales vigentes.

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Articulación sectorial y atención a necesidades regionales

El trabajo coordinado entre los niveles de gobierno apunta a priorizar intervenciones clave en sectores como agricultura, infraestructura y desarrollo social. A través de este esquema colaborativo, el Gabinete busca acelerar la ejecución presupuestal e impactar positivamente en la calidad de vida de las comunidades más alejadas del país.

Asimismo, precisa que el Gobierno trabaja de manera articulada con las regiones para impulsar el desarrollo y atender las principales necesidades de la población.

El espacio de concertación técnica contó con una representación plural de las distintas carteras ministeriales y del ámbito regional. En la cita se abordaron las prioridades financieras y operativas requeridas para sostener la dinámica productiva y comercial en el interior del territorio nacional.

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Participaron en el encuentro el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, los viceministros de Economía del MEF, el viceministro de Gobernanza Territorial y el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria, así como 13 gobernadores regionales.

En ese sentido, el Premier Galarreta ratificó la disposición del Gobierno nacional para sostener mesas de diálogo periódicas con las autoridades regionales, garantizando la viabilidad técnica y financiera de los proyectos que impulsan el desarrollo de la población.

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