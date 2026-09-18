Machu Picchu: Puente Inca estará cerrado por seis días debido a trabajos de emergencia

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La visita a uno de los sectores de la ciudadela Inca de Machu Picchu tendrá una modificación temporal durante los próximos días. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco dispuso el cierre de la Ruta 1-D del Circuito 1, recorrido que conduce hacia el Puente Inca, debido a la ejecución de trabajos de emergencia en estructuras arqueológicas.

La medida estará vigente del domingo 20 al viernes 25 de septiembre, por lo que los turistas que tengan previsto visitar este sector deberán tomar sus previsiones antes de acudir al sitio arqueológico.

El cierre fue establecido con el objetivo de permitir que personal especializado pueda realizar labores de intervención y conservación en elementos del patrimonio arqueológico que presentan condiciones de inestabilidad.

Las autoridades señalaron que los trabajos buscan reducir riesgos y garantizar tanto la protección de las estructuras prehispánicas como la seguridad de quienes visitan la ciudadela.

¿Por qué cerrarán el acceso al Puente Inca?

Los trabajos de emergencia se realizarán luego de identificar problemas de estabilidad en determinados elementos arqueológicos ubicados en la zona.

La intervención comprende un segmento de muro prehispánico y una plataforma de camino que presenta inestabilidad. Debido a estas condiciones, se determinó restringir temporalmente el tránsito de visitantes por la Ruta 1-D mientras se desarrollan las labores correspondientes.

La decisión busca priorizar la conservación del patrimonio cultural y evitar que el tránsito de personas interfiera con los trabajos especializados o genere riesgos durante la intervención.

El cierre, por tanto, será temporal y estará limitado al periodo establecido por las autoridades culturales. Sin embargo, la DDC Cusco advirtió que el cronograma podría experimentar modificaciones dependiendo de las condiciones que se presenten durante la ejecución de las labores.

En ese sentido, los visitantes deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales ante cualquier cambio en las fechas previstas.

¿Qué pasará con quienes ya compraron su boleto?

Los turistas que hayan reservado o adquirido previamente sus boletos para ingresar al Circuito 1 durante los días en que se encuentre cerrado el acceso al Puente Inca no perderán su visita. La DDC Cusco informó que serán derivados automáticamente a la Ruta 1-C, correspondiente a la Portada Intipunku, ubicada en la zona suroeste de la ciudadela.

Esta ruta se encuentra habilitada para el tránsito seguro de visitantes, por lo que quienes tengan un ingreso programado durante el periodo de cierre podrán realizar su recorrido por este sector alternativo.

La medida busca evitar que el cierre de la Ruta 1-D afecte a las personas que ya organizaron su visita y adquirieron sus entradas con anticipación.

Las autoridades también realizaron un llamado a los turistas, guías de turismo, agencias de viajes, operadores turísticos y público visitante para que consideren esta restricción temporal y puedan organizar sus recorridos de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Asimismo, la DDC Cusco y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco indicaron que, si durante las obras se presenta alguna emergencia o situación que obligue a modificar las condiciones inicialmente previstas, se comunicará oportunamente.

El acceso al Puente Inca permanecerá restringido del 20 al 25 de septiembre por trabajos de emergencia orientados a conservar estructuras arqueológicas inestables. Los visitantes con boletos para la Ruta 1-D serán derivados automáticamente hacia la Ruta 1-C, por lo que se recomienda considerar esta modificación antes de realizar la visita a Machu Picchu.