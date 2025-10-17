Criminalidad continúa: Trabajador de construcción civil sufrió ataque armado cerca a su casa

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad se ha vuelto el pan del día a día en nuestro país, ni la crisis social ni política genera que los sujetos del mal vivir den tregua a la población. Esta vez la nueva víctima es un trabajo de construcción civil quien fue atacado con arma de fuego a pocas cuadras de su casa, en Villa El Salvador.

Dos muertes en menos de 24 horas

El Hospital de Villa El Salvador no solo recibió a los tres pasajeros heridos tras el ataque a una combi en Lurín, que dejó a el conductor fallecido, sino también al trabajador de construcción civil que llegó en una mototaxi de emergencia.

El atentado contra el hombre se dio alrededor de las 6:00 a. m., en Sector 3, Grupo Chavín de Huántar 29, cuando salía de su casa y fue interceptado por sujetos que le dispararon en múltiples ocasiones. Identificado como Leoncio, sus familiares aseguran que en ningún momento recibió amenazas, por lo que desconocen las causas de este ataque.

"Tiene tres hijos, si una [menor de edad], la niña tendrá 16. Lo que hace es su construcción civil, ya tiene años ya. Se supone que él se va solo a trabajar", detalló la cuñada del hombre.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, así como efectivos del serenazgo municipal. La familia también se hizo presente en el lugar y tras minutos de atención, los médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Ataque a combi

El ataque fue contra una combi informal, que cubría la ruta desde José Gálvez, en Villa María del Triunfo, hasta el kilómetro 40 de Lurín. La unidad fue atacada a balazos por delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta mientras circulaba con pasajeros. El fallecido fue identificados como el conductor, Yorbel Salazar Romero de 42 años, de nacionalidad venezolana.

El Hospital de Villa El Salvador, confirmó que son tres los pasajeros que resultaron heridos tras el atentado, todos con lesiones por arma de fuego que llegaron al promediar las 10:00 p. m. de la noche del jueves 16 de octubre, quienes fueron trasladados por una ambulancia del SAMU y vehículos policiales.

A través de un comunicado brindaron más detalles de los heridos, se trata de un varón de iniciales D. A. H., de 25 años; una mujer de iniciales V. E. S., de 48 años; y otra mujer de iniciales M. D. H., de 47 años.

La mujer de 48 años se encuentra en el servicio de Post Operatorio con pronóstico reservado, mientras que la mujer de 47 años se encuentra en el servicio de Shock Trauma conectada a un ventilador mecánico y con pronóstico muy reservado. Solo el joven de 25 años se encuentra estable tras ser atendido por tópico de cirugía

En este contexto de violencia, se registró un nuevo asesinato contra un trabajador de construcción civil tras sufrir un ataque armado al salir de su vivienda.