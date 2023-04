Habría 200 mil migrantes extranjeros ilegales en la región La Libertad

La situación de los migrantes en La Libertad ha despertado gran preocupación en la región La Libertad por el alto índice delictivito registrado por parte de migrantes extranjeros ilegales, situación que día a día aterra a miles de pobladores que denuncian la inseguridad en las calles.

Por su parte, la representante del Colectivo de Observación Migratoria de La Libertad, Denisse Quiroz Mendoza, señaló en Exitosa que, en La Libertad hay casi 200 mil de migrantes en la región, desestimando las cifras oficiales que consideran 100 mil y las cifras que dio el general PNP Agusto Rios Tiravanti, que manifiesta serian 150 mil, la activista lamentó que las autoridades tengan las cifras exactas.

"Es importante que Migraciones nos dé esa información. Es lastimoso que ni ellos mismos (las autoridades) tienen la cifra exacta, no lo saben. El superintendente de Migraciones no nos contesta esta interrogante. Necesitamos saber, a través de las cifras, cuántas personas extranjeras tenemos de forma legal y cuántas de forma ilegal, y cuantas personas no están registradas", señaló durante una entrevista en el set de Exitosa.