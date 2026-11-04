Marina de Guerra rescata a tres pescadores tras hundimiento de embarcación en Moquegua

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Marina de Guerra del Perú rescató a tres pescadores de la embarcación 'Lucianita I', luego de que esta sufriera un hundimiento parcial tras una presunta colisión contra unas peñas en aguas próximas a la bahía de Ilo, en la región Moquegua.

Marina de Guerra realiza rescate exitoso

De acuerdo con la información proporcionada por la Capitanía del Puerto de Ilo, la emergencia fue reportada aproximadamente a las 4:00 a. m., luego de que la embarcación pesquera quedara semihundida a unas 16 millas náuticas del puerto. El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre y entre los rescatados se encuentra un menor de edad.

Tras recibir la alerta, personal de la Marina de Guerra activó los protocolos de búsqueda y rescate para ubicar a los ocupantes de la nave y brindarles asistencia inmediata. La intervención permitió localizar a los tres pescadores y ponerlos a buen recaudo a las 4:46 de la madrugada.

Posteriormente, los ciudadanos fueron trasladados hasta las instalaciones de la Capitanía del Puerto de Ilo, donde recibieron los primeros auxilios y fueron sometidos a una evaluación médica para verificar su estado de salud luego del accidente marítimo.

Inician investigaciones tras accidente

Según informó el capitán de puerto de Ilo, capitán Víctor Lun Pun Torres, los tres ciudadanos que se encontraban a bordo de la embarcación fueron rescatados oportunamente y puestos a buen recaudo tras la intervención del personal de la autoridad marítima.

Asimismo, se confirmó que entre las personas auxiliadas se encuentra un menor de edad, cuya presencia motivó especial atención durante las labores de rescate y asistencia.

Por otro lado, la autoridad marítima dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Entre las primeras causas se encuentra una posible colisión de la embarcación contra formaciones rocosas, aunque esta versión deberá ser corroborada durante las diligencias.

Dichas investigaciones también permitirán determinar las causas exactas del hundimiento parcial y establecer si existieron responsabilidades relacionadas con el incidente.

El rescate permitió evitar mayores consecuencias para los tres pescadores de la embarcación 'Lucianita I', mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido frente a las costas de Moquegua.

Finalmente, la Marina de Guerra del Perú reiteró la importancia de mantener las medidas de seguridad durante las actividades de navegación y pesca, especialmente durante la madrugada, para que no ocurra de nuevo el hundimiento de una embarcación en la que se encontraban los tres pescadores en Moquegua.