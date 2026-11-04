Doble crimen en el Callao: dos jóvenes que viajaban en motocicleta mueren baleados en la av. Gambetta

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos cuando se transportaban en una motocicleta por la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. El ataque ocurrió al mediodía del miércoles 4 de noviembre, en el cruce con el jirón Chota.

¿Quiénes eran los jóvenes asesinados en el Callao?

Las víctimas fueron identificadas como Franco Máximo Benjamín Nieto Tineo, de 21 años, y Luis Anthony Villanueva Corguamán, de 20. Ambos se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos, quienes abrieron fuego contra ellos en plena vía pública.

El doble homicidio ocurrió en una zona de tránsito de la av. Néstor Gambetta. Tras ello, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias y recoger evidencias que permitan reconstruir lo sucedido e identificar a quienes participaron en el crimen.

Los disparos fueron dirigidos contra los ocupantes de la motocicleta. Sin embargo, hasta el momento no se sabe cuantas personas participaron en el ataque, el vehículo o la ruta que habrían utilizado para escapar.

Las autoridades realizaron las primeras acciones en el punto donde quedaron las víctimas. La intervención policial incluyó el recojo de evidencias en la escena, como parte de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias del ataque ocurrido durante el mediodía en esta transitada vía chalaca.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Dos jóvenes perdieron la vida tras un ataque armado ocurrido en el cruce del jirón Chota con la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. La Policía encontró alrededor de 40 casquillos de bala en la zona. Una de las hipótesis apunta a una posible disputa... pic.twitter.com/2o4aw9SzXr — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

Policía investiga posible disputa entre organizaciones criminales

Una de las líneas que evalúa la PNP relaciona el doble asesinato con una posible pugna por el control territorial entre organizaciones criminales que operarían en ese sector del Callao.

Los agentes consideran esa disputa territorial como una de las hipótesis del caso. La investigación busca esclarecer el ataque contra los dos jóvenes que viajaban en motocicleta y establecer quiénes fueron los responsables de dispararles en la intersección de Gambetta con Chota.

El caso se suma a las investigaciones policiales por hechos de violencia registrados en el primer puerto. En esta oportunidad, el ataque tuvo como víctimas a dos jóvenes que se desplazaban juntos en una motocicleta y fueron baleados en plena avenida Néstor Gambetta.

Las diligencias están orientadas a identificar a los autores del doble homicidio y precisar las circunstancias en que se produjo. La Policía también evalúa el posible vínculo del crimen con organizaciones criminales que disputarían el control de la zona.

El asesinato de Franco Nieto Tineo y Luis Villanueva Corguamán que ocurrió este miércoles 4 de noviembre, al mediodía, en el Callao. La investigación policial continúa para esclarecer el ataque armado en la av. Néstor Gambetta e identificar a los responsables.