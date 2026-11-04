¡Paliza histórica! Como 1907 vence por 9-1 al Lens en Francia y logra la mayor goleada en la Champions League

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Como 1907, equipo dirigido por el entrenador español Cesc Fàbregas, venció por un increíble marcador de 9-1 al Lens en Francia. Con este resultado, el conjunto italiano firmó la mayor goleada registrada en la historia de la Champions League tras dominar las acciones desde el inicio del compromiso europeo.

Los jugadores del cuadro visitante aprovecharon sus oportunidades frente al arco rival durante los dos tiempos. Gracias a este triunfo en territorio francés, la escuadra italiana alcanzó los nueve puntos y se ubicó en el cuarto lugar de la tabla general de posiciones del torneo.

Como 1907 anota nueve goles y suma 19 tantos en cuatro partidos

Durante los primeros 45 minutos del encuentro, el delantero griego Anastasios Douvikas abrió la cuenta a los siete minutos con la participación previa del argentino Máximo Perrone. El mismo atacante amplió la cuenta a los 32 minutos y luego asistió a Nico Paz, quien sacó un zurdazo cruzado dentro del área para anotar.

No obstante, en el segundo tiempo, el plantel visitante mantuvo su ritmo de ataque sobre la defensa francesa y sumó otro gol de Cunha, Kempf, Douvikas, Liberali, Baturina y Papaccioli.

Por su parte, el futbolista Aguilar marcó el único descuento para el conjunto local cuando se jugaban los 65 minutos del partido.

Ante ello, el equipo comandado por el técnico español cerró su participación en esta jornada acumulando un total de 19 tantos a favor en cuatro partidos disputados hasta el momento.

¡¡GOLAZO Y FESTEJO ESPECIAL!! Nico Paz no perdonó al arquero de Lens para plasmar el 3-0 de Como y le dedicó el gol a Jesús de Miguel Alameda, jugador que falleció en las últimas horas en Tenerife, club donde jugó su papá.



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Nico Paz dedica su gol a Jesús de Miguel Alameda

Sin embargo, la atención se centró en el tercer tanto del partido, convertido tras una jugada en la que el mediocampista argentino ingresó al área por el lado derecho y remató contra la parte superior de la red. Inmediatamente después de anotar el 3-0 parcial, el Nico Paz exhibió una camiseta blanca que llevaba la fotografía de Jesús de Miguel Alameda junto a la frase "descansa en paz".

Como se sabe, Paz se formó en las divisiones inferiores del Club Deportivo Tenerife. En dicha institución española también jugaba el delantero homenajeado, quien perdió la vida a consecuencia de haber recibido un rodillazo en el pecho.

Ambos futbolistas registraban un partido ocurrido el 7 de octubre de 2024, fecha en la que el Real Madrid Castilla cayó por 4-1 frente al Club Deportivo Castellón, equipo que integraba el entonces el atacante fallecido. En aquella jornada, tanto el mediocampista como el delantero anotaron un gol para sus respectivos equipos.