Keiko Fujimori entrega terrenos para construir dos megapenales en Huacho: "En pocos meses"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la entrega de terrenos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para la construcción de dos nuevos megapenales en el país. Durante una actividad realizada en el penal Ancón I, la mandataria adelantó que ambos establecimientos penitenciarios podrían ser inaugurados en los próximos meses en Huacho.

Keiko Fujimori entrega terrenos para megapenales

Dentro de la actividad también contempló la supervisión de los nuevos controles de seguridad implementados en el establecimiento penitenciario Ancón I, como parte de las acciones orientadas a reforzar la vigilancia dentro de los centros de reclusión.

Según sus declaraciones, Keiko Fujimori destacó que la entrega de los títulos habilitantes permitirá avanzar con los proyectos penitenciarios. Asimismo, agradeció al sector Vivienda por facilitar los terrenos destinados a estas construcciones, cuya extensión, según precisó, alcanza las 2600 hectáreas.

"Hoy se hace un anuncio muy importante, se está entregando los títulos habilitantes para la construcción de dos grandes penales y este es el esfuerzo que se hace en conjunto", manifestó la mandataria.

La mandataria también explicó que los nuevos establecimientos no solo estarán destinados a reforzar la seguridad penitenciaria, sino que contarán con espacios para desarrollar actividades productivas.

Implementar actividades productivas para presos

En esa línea, sostuvo que el objetivo es ampliar los talleres que funcionan actualmente en las cárceles, a fin de que los internos puedan aprender distintos oficios durante su periodo de reclusión.

Según indicó, estas iniciativas estarán orientadas principalmente a la capacitación y resocialización de los internos que no representen un alto nivel de peligrosidad. Además, planteó que los productos elaborados en los talleres puedan ser aprovechados por la sociedad.

"Estos dos terrenos que se están entregando al Ministerio de Justicia son bastante amplios y lo que se busca, además de tener un lugar seguro, es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos", señaló Fujimori.

La presidenta afirmó que el siguiente paso será acelerar los procedimientos para concretar las obras y poner en funcionamiento ambos centros penitenciarios.

"Es un día muy importante, y lo que tenemos que hacer ahora es ponerle mucha eficiencia, capacidad, y en pocos meses estaremos inaugurando los dos penales anunciados", manifestó.

Finalmente, la presidenta Keiko Fujimori destacó la importancia de la entrega de terrenos para avanzar con la construcción de dos nuevos megapenales en el Perú. La mandataria señaló que ambos proyectos deberán ejecutarse con eficiencia y adelantó que espera inaugurar los establecimientos penitenciarios en los próximos meses.