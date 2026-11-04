Iquitos: naufragio en el río Ucayali deja un fallecido y dos desaparecidos, esto se sabe del accidente

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La madrugada del miércoles 4 de noviembre, una embarcación que realizaba transporte fluvial por el río Ucayali naufragó cerca de la comunidad de Puerto Sol, en Loreto. Este accidente dejó un fallecido, dos desaparecidos y varios pasajeros que fueron rescatados por otra nave.

Naufragio de la motonave "Andy" dejó un fallecido

La embarcación conocida como "M/N Andy" cubría la ruta Iquitos-Tamanco cuando ocurrió el accidente. Entre las víctimas se encuentra Elías Inuma, quien trabajaba como motorista de la nave y falleció tras el naufragio.

Los otros dos integrantes de la tripulación que permanecen desaparecidos fueron identificados como Francista Gárate Tananta y Cristian Murayari Taricuarima. Ambos formaban parte del personal que viajaba en la embarcación durante el recorrido fluvial.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En el caserío de Puerto Sol, el motorista de la embarcación "Andy" perdió la vida, luego de que la nave naufragara a la altura del puerto Don José, río Ucayali.



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Tras el accidente, los tripulantes fueron auxiliados por otra embarcación llamada "VENNOR", que intervino para ayudar a las personas que pudieron salir de la nave. Según Perú 21, los pasajeros lograron ser rescatados después del hundimiento.

El naufragio también ocasionó pérdidas materiales para quienes viajaban en la motonave. En medio de la emergencia, los pasajeros perdieron sus pertenencias, mientras buscaban ayuda en el río Ucayali, vía utilizada para el transporte de personas y mercancías.

¿Qué provocó el naufragio en el río Ucayali?

La motonave Andy habría chocado contra grandes troncos en el río Ucayali, según la versión difundida sobre las causas del naufragio. La embarcación cubría la ruta Iquitos-Tamanco cuando ocurrió el accidente cerca de Puerto Sol, en Loreto.

Entre los detalles del accidente se informó que Elías Inuma, motorista de la embarcación, logró salir inicialmente del agua, pero regresó a la nave para recuperar sus pertenencias. Durante ese momento habría quedado atrapado entre cajas de cerveza.

Elías Inuma, víctima mortal

Los pasajeros fueron auxiliados por la embarcación VENNOR, que llegó hasta la zona del naufragio para brindar apoyo. El accidente dejó pérdidas materiales y mantiene a dos tripulantes desaparecidos: Francisca Gárate Tananta y Cristian Murayari Taricuarima.

La emergencia ocurrió en una zona fluvial de Loreto donde la navegación constituye una vía de conexión para distintas comunidades. El accidente de la motonave Andy dejó como saldo un fallecido, dos tripulantes desaparecidos y pasajeros rescatados, además de pérdidas materiales durante el naufragio.

El naufragio en el río Ucayali, protagonizado por la motonave Andy en la ruta Iquitos-Tamanco, mantiene como principales afectados a las familias de Elías Inuma, Francisca Gárate Tananta y Cristian Murayari Taricuarima, tras una emergencia que dejó una víctima mortal y dos personas desaparecidas.