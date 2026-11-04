Senamhi advierte que Piura y Tumbes soportarán lluvias de extrema intensidad hoy y mañana jueves 5

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Senamhi emitió hoy una alerta por la presencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en los departamentos de Piura y Tumbes para hoy y mañana jueves 5. Según el organismo, estas precipitaciones ocurrirán durante las próximas 24 horas y alcanzarán hasta 60 litros por metro cuadrado en dichas zonas del país.

La información advierte que estos fenómenos climáticos pueden ocasionar inundaciones pluviales. En esa línea, el reporte técnico advierte que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que la institución recomendó tomar medidas preventivas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un nuevo aviso meteorológico, el Senamhi alertó que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a extrema intensidad en las regiones de Piura y Tumbes. Asimismo, en la costa centro y sur esperan lloviznas de ligera a fuerte intensidad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 4, 2026

Alerta por lluvias en 21 provincias de siete regiones costeras

El pronóstico de precipitaciones acumuladas en 24 horas establece que el nivel de extrema intensidad se concentrará en cinco provincias piuranas, que son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana, además de tres provincias tumbesinas conformadas por Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Cabe mencionar que en la costa norte se proyectan acumulados de entre 0.1 y 60 milímetros por día.

Asimismo, el aviso menciona que un total de 21 provincias pertenecientes a siete regiones costeras registrarán lluvias de fuerte intensidad. Además de las localidades de Piura (que suma en este grupo a Talara junto a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana) y Tumbes (Contralmirante Villar y Tumbes), la lista incluye a Cajamarca (Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio), Ica (Nasca), Lambayeque (Ferreñafe y Lambayeque), Moquegua (Ilo) y Tacna (Jorge Basadre y Tacna).

Ante ello, en la costa centro y sur se pronostican lloviznas de ligera a fuerte intensidad, las cuales se presentarán junto de niebla, neblina y ráfagas de viento. Por ello, la entidad exhortó a proteger sus bienes de los vientos fuertes y mantenerse informados.

Lluvias en sierra y selva alcanzarán hasta 40 milímetros

El informe meteorológico señala también que en la sierra norte, que abarca territorios de Cajamarca y Piura, las lluvias llegarán a niveles de moderada a extrema intensidad. No obstante, en la sierra centro y sur se prevén eventos de moderada intensidad con acumulados que oscilarán entre 5 y 35 milímetros por día.

En esa línea, estas precipitaciones en estas zonas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la jornada. El reporte precisa que se espera la caída de granizo en aquellas localidades situadas por encima de los 2,800 m.s.n.m. principalmente en la sierra centro y sur.

Por último, en la región de la selva se estiman lluvias de ligera intensidad, focalizados sobre todo en la selva alta centro y sur, donde los acumulados se ubicarán entre 10 y 40 milímetros por día. Dichos eventos pluviales tendrán mayor probabilidad de registrarse durante las tardes, noches y madrugadas, presentándose con viento y actividad eléctrica.