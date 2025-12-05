Homicidio atroz en Pocollay: necropsia expone extrema violencia contra taxista

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La necropsia realizada al taxista Marco Antonio Vargas Chávez confirmó que fue víctima de un homicidio ejecutado con crueldad, según el reporte forense entregado a la Policía Nacional. El cuerpo fue hallado a un costado de la avenida Los Ángeles en el distrito de Pocollay, donde el conductor apareció sin vida y sin su vehículo, que continúa desaparecido.

Cuatro golpes devastadores en la cabeza

El protocolo de necropsia determinó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneano grave producto de una brutal agresión. El informe precisa que Vargas recibió cuatro golpes contundentes en la cabeza, tres de ellos en la zona occipital y uno en la región parietal.

Los especialistas indicaron que "la intensidad de los impactos provocó el destrozo del cráneo", confirmando la naturaleza violenta del ataque.

La fiscal de turno, Astrid Torres Vilca, señaló durante las diligencias que el cuerpo presentaba "lesiones traumáticas en la cabeza y se está descartando atropello", asegurando que solo la necropsia permitiría precisar más detalles. Además, informó que la víctima tenía "un lunar en la parte derecha del pecho y ausencia del pabellón auricular derecho", rasgos que facilitaron la identificación.

El hallazgo y la sospecha del traslado del cuerpo

El cadáver fue encontrado en una zona agrícola sin iluminación, a unos 200 metros del camal municipal. Pese al desangramiento que causaron las heridas, la escena presentaba escasos rastros de sangre. Para los agentes de Homicidios, esto sugiere que el cuerpo fue movido y el ataque habría ocurrido en otro punto y luego trasladado hasta la avenida Los Ángeles.

La hipótesis principal apunta a que el crimen estaría vinculado al robo del taxi del conductor. Para los investigadores, el vehículo usado para movilizar el cuerpo podría contener restos hemáticos fundamentales para identificar a los agresores.

Familia lo identifica y exige respuestas

Marco Antonio Vargas fue reconocido en la morgue por su tía, Maruja Ferro, quien confirmó que su sobrino trabajaba como taxista desde la muerte de su padre."Él es mi sobrino es soltero y trabajaba de noche, a veces regresaba a las 2 o 3 de la mañana", declaró.

Visiblemente afectada, pidió a las autoridades "averiguar si lo han asaltado o lo han pepeado, no sé, pero el carro no aparece".

Sus hermanas, que residen en Argentina y Paraguay, confirmaron la identidad tras conocer las características descritas por la fiscal. Ellas habían alertado a la familia luego de que Marco Antonio no regresara a casa.

Investigación en marcha

La Policía continúa las diligencias, especialmente en torno al vehículo desaparecido, un Toyota Yaris rojo metálico de placa F6W-352. La familia y los agentes trabajan en conjunto para reconstruir las últimas horas de vida del conductor.