Samahara Lobatón multiplica por cero a ex de Dayanita tras ser captados en discoteca: "No sabía ni quién era"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón rompió su silencio tras estar en el centro de la polémica luego de ser captada en una discoteca junto a Miguel Rubio, expareja de Dayanita, a pocos días de anunciar su separación del padre de sus dos últimos hijos, quien se encontraba brindando un show en el mismo lugar.

Samahara Lobatón rompe su silencio

La hija de Melissa Klug fue abordada por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' para que aclare lo sucedido la noche del último 3 de diciembre en el que aparece divirtiéndose y bailando al lado del ex de la actriz cómica. De manera contundente decidió contar a detalle lo que pasó ese día y negó tener acercamiento con el modelo.

La creadora de contenido marcó distancia de Miguel Rubio dejando en claro que no lo conocía y que si él estuvo en el mismo box en el que se encontraba ella fue porque está afanando a uno de sus conocidos.

"No lo conozco, él llegó porque está afanando a mi amigo Ojany (...) es la primera vez en mi vida que lo veo. No sabía ni quién era", manifestó Lobatón.

Aclara encuentro con Bryan Torres en discoteca

En otro momento, la joven influencer afirmó que no fue a ver al salsero Bryan Torres, sino que fue invitada por una de sus amigas que festejaba su cumpleaños en dicho local donde coincidentemente se presentaría su exnovio. Manifestó que Torres realiza presentaciones en diversos puntos de la ciudad por lo que era probable que coincidiera con él.

"Yo he salido porque ha sido el cumpleaños de mi amiga Claudia. Él (Bryan Torres) canta en todo Lima. No voy a privarme de salir porque él canta", manifestó Lobatón ante la pregunta del reportero de espectáculos.

Además, aseguró que se retiró a la mitad del festejo porque al día siguiente tenía que cumplir con sus obligaciones laborales y se pronunció respecto a si cabe la posibilidad de retomar su relación con el padre de sus dos últimos hijos.

"Yo nunca me paré en el balcón a verlo (a Bryan Torres), nunca estuve viéndolo ni cantándole, (¿vas a regresar con él?) Mmm... mis temas con Bryan lo voy a dejar (¿pero lo dudas?) no lo dudo, cualquier cosa que quieran saber de Bryan todavía sigue el tema conciliatorio así que pueden hablar con mi abogado", sentenció Samahara.

Fue así que Samahara Lobatón aclaró lo sucedido la noche del 3 de diciembre cuando fue captada junto al ex Dayanita en una discoteca. Sobre ello refirió que fue la primera vez que lo vio en su vida.