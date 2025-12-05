Universidad peruana es sancionada con más de S/40 mil por afectar y vulnerar derechos de estudiante de Medicina

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una universidad con sede en Junín se ha visto envuelta en un polémico caso que derivó en una multa de más de S/40 mil por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) luego de que la casa de estudios afectara negativamente a un estudiante de la carrera de Medicina.

De acuerdo a la Oficina Regional del órgano fiscalizador en Junín, la Universidad Peruana Los Andes habría incurrido en una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor luego de no proporcionar al alumno afectado los enlaces web requeridos para acceder y tomar un curso de Investigación Científica, necesario para el desarrollo de su plan de estudios.

Del mismo modo, Indecopi ratificó también que la universidad no consideró las calificaciones reales obtenidas por el estudiante en cuestión, asignándole solamente puntajes mínimos y afectando así a su promedio de notas final. Para estas dos faltas, la institución protectora del consumidor consideró una multa de 3.78 UIT (S/20,223) por cada, haciendo el una, haciendo un total de S/ 40,446.

Para Indecopi, la institución no cumplió en brindar un servicio idónea al estudiante.

Otras medidas correctivas

Además de la importante suma que la universidad deberá pagar, el Indecopi dispuso la aplicación de otras medidas correctivas en favor del estudiante afectado que lo ayuden a corregir su récord académico en el sistema.

En tal sentido, la entidad ordenó que la UPLA permita y facilite al universitario llevar nuevamente el curso de Investigación Científica, mismo que en un inicio fue impedido de hacer por la falta del enlace correspondiente.

Asimismo, el colegiado determinó que se haga un recálculo de las notas obtenidas por el estudiante y correspondientes al periodo 2024-I, además de realizar y emitir un informe que muestre a detalle el impacto real de estas correcciones en su promedio de notas final.

Con ello, el Indecopi determinó que el caso se enmarca en el incumplimiento del artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde la universidad no brindó un servicio idóneo ni conforme a lo ofrecido en línea con los lineamientos generales de la educación, ratificando la decisión emitida en una primera instancia y velando por una buena prestación de servicio al universitario.