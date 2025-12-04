Tragedia en Puno: Voraz incendio en Huancané deja varios fallecidos, entre ellos alumnos de instituto

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la ciudad de Huancané, en la región Puno, al menos seis estudiantes habrían muerto calcinados tras registrarse un voraz incendio. Vecinos y transeúntes buscaron sofocar las llamas de fuego con baldes, sin embargo, la falta de agua complicó que la emergencia se controle.

Incendio arrebata la vida a alumnos

Al promediar las 2 de la tarde de este jueves 4 de diciembre inició un dantesco siniestro que ha dejado como saldo al menos seis víctimas mortales, quienes fueron identificados como estudiantes.

El hecho se registró en la provincia puneña de Huancané, de acuerdo al reporte preliminar de los integrantes de la Compañía de Bomberos San Román 53, quienes se apersonaron hasta la zona de emergencia que dejó en cenizas un local, que de acuerdo a información recopilada por Exitosa, funcionaría como un restobar.

Mientras que el segundo piso del predio una especie de video cine y karaoke. Vale indicar que, el fuego consumió todo el establecimiento y el fatídico hecho se vio agravado ante la falta de una compañía de bomberos por lo que se tuvieron que trasladar hasta allí hasta dos unidades de la ciudad de Juliaca, que se encuentra aproximadamente a una hora.

En ese trayecto, al percatarse que no había suministro hídrico, vecinos cogieron baldes con agua y con ayuda de extintores lograron evitar que el voraz incendio se propague hacia viviendas colindantes. A ellos se sumaron agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, sin embargo, la tragedia ya estaba consumada.

Cabe resaltar que, entre los occisos se encontrarían alumnos del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancané, quienes celebraban un cumpleaños.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Bomberos continúan atendiendo el voraz incendio en un establecimiento en Huancané, Puno. Se supo que tres heridos fueron rescatados y sido trasladados hacia el hospital local. Siniestro ha dejado varias víctimas mortales.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/mOMiMH5dKl — Exitosa Noticias (@exitosape) December 5, 2025

Esfuerzos por controlar el fuego aún continúan

Vale indicar que los cuerpos de los fallecidos quedaron completamente calcinados en distintos espacios de este establecimiento por lo que ello dificulta determinar la cifra exacta de personas muertas

Por su parte, trascendió que as autoridades del Ministerio Público han iniciado las investigaciones para determinar el origen del fuego y verificar si el local contaba con las medidas de seguridad exigidas para su funcionamiento.

Como vemos, la tarde de este jueves 4 de diciembre, se registró un dantesco incendio en la provincia de Huancané, en la región Puno, en el que al menos seis estudiantes entre los que se encontrarías aquellos que estudiaban Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de la ciudad, perdieron la vida tras un voraz incendio. Bomberos, agentes policiales y Serenazgo vienen trabajando en el control de la emergencia.