Alianza Lima vs Sporting Cristal: Esta es la terna arbitral para el encuentro de vuelta del playoff

La vuelta del playoff entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este sábado 6 de diciembre, en búsqueda del rival de Cusco FC. Para este compromiso, la CONAR definió a la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en este crucial encuentro para blanquiazules y celestes.

¿Quién será el réferi principal?

El hombre elegido por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) es el árbitro FIFA Kevin Ortega, quien contará como jueces de línea a Stephen Atoche y a Albert Alarcón (primer y segundo asistente respectivamente. El cuarto colegiado designado para este encuentro será Rudy Méndez.

Como en todo el torneo, el video arbitraje (VAR), también estará presente y los nombres de los que estarán en la sala también fueron confirmados. Alejandro Villanueva Ponce fue elegido como el principal y el AVAR será Víctor Raez Izaguirre. Además se contará con Ángel Ziani como asesor y Romel López de gerente de calidad.

Cabe resaltar que Ortega ha dirigido este 2025 en tres oportunidades a Alianza Lima, mientras que a Sporting Cristal lo hizo en dos ocasiones. Cuando pitó en encuentros del equipo de Néstor Gorosito, este no supo de triunfos, tras dos derrotas y un empate, mientras que los rimenses vencieron las dos veces que les arbitró.

La vuelta entre 'íntimos' y 'cerveceros' está programado para las 8.00 de la noche en Matute, con la ventaja para el elenco victoriano, tras rescatar un empate gracias al gol de Hernán Barcos. Por tal motivo, los pupilos de Paulo Autuori deberán realizar un esfuerzo doble si quiere acceder a la siguiente instancia.

Bajas de Alianza y Cristal para este duelo

Para este compromiso, el 'Pipo' Gorosito tendrá a todo su plantel a disposición, al no tener jugadores lesionados y con el regreso de Carlos Zambrano, quien se perdió la ida por contar con una tarjeta roja. Esto le permitirá al entrenador argentino alinearlo junto a Renzo Garcés, como lo ha hecho gran parte de la temporada.

Por su parte, el elenco 'bajopontino' sufrió la baja de Luis Abram, quien sufrió una lesión muscular en el duelo del pasado martes. Tampoco estará a disposición Christofer Gonzáles y el brasileño Gustavo Cazonatti.

