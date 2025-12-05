Puno: Fiscalía Provincial Penal de Huancané inicia diligencias tras voraz incendio que dejó 10 fallecidos

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras un voraz incendio que dejó 10 fallecidos en un establecimiento comercial en la provincia puneña de Huancané, la Fiscalía Provincial Penal de Huancané inició las diligencias preliminares para esclarecer los hechos.

Inician diligencias preliminares tras siniestro

Un día después de la emergencia que causó conmoción en la provincia de Puno, el Ministerio Público informó que el fiscal adjunto provincial Wilfredo Flores Espillico dispuso que se realice la constatación policial.

De igual manera. el levantamiento de los cadáveres para el reconocimiento físico correspondiente por parte de médicos antropólogo. Además, que se recabe las declaraciones testimoniales del propietario local y de testigos, así como videos de cámaras de seguridad.

Además, señaló que se ha solicitado información a la Municipalidad Provincial de Huancané respecto a las licencias de funcionamiento y el certificado de inspección técnico de seguridad en edificaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

Trágico siniestro deja 10 fallecidos

Un voraz incendio se registró la tarde del último jueves 4 de diciembre en la provincia de Huancané, en Puno, en el que perdieron la vida 10 personas, todos estudiantes del Instituto Superior Pedegógico Público de Huancané.

El siniestro se habría suscitado al promediar las 2 de la tarde en las inmediaciones de un establecimiento que funcionaría como un restaurante y karaoke, ubicado en la cuadra 5 del jirón Lima.

Las víctimas mortales se encontraban festejando un cumpleaños en el segundo piso del local, pero las vías de salida quedaron obstruidas por lo que impidió que pudieran escapar de las llamas de fuego.

Los cuerpos fueron derivados al Hospital Lucio Aldazábal Pauca para que puedan ser identificados, para ello arribarán peritor forenses especializados.

Municipalidad de Huancané se pronuncia tras emergencia

La Municipalidad Provincial de Huancané recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado este viernes 5 de diciembre, tras el incendio que acabó con la vida de 10 estudiantes.

En primer lugar, expresó su solidaridad y pesar con las familias de los fallecidos. En consiguiente, indicaron que han dispuesto un plan de respuesta con la entrega de ataúdes, arreglo floral y el pago de nichos al 100%.

Además, resaltaron que el 19 de diciembre de 2024 el negocio fue clausurado debido a la presencia de menores de edad, incumplimiento de normativas que admitan su operatividad.

Además, el municipio sostuvo que brindará a las autoridades competentes todas las facilidades para el esclarecimiento de los hechos.

