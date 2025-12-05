Congreso: presentan proyecto de ley para la creación de aplicativo nacional de personas desaparecidas

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Congreso de la República se dio a conocer el proyecto de ley 13492, presentado por la congresista Katy Ugarte de la bancada Juntos por el Perú - Bloque Magisterial - Voces del Pueblo. La iniciativa plantea crear un aplicativo oficial de personas desaparecidas, administrado por la Policía Nacional del Perú (PNP), para agilizar la búsqueda y fortalecer la participación ciudadana.

El proyecto establece que la plataforma digital permitirá emitir alertas geolocalizadas en tiempo real, integrar reportes ciudadanos y articular la labor de la PNP, gobiernos regionales y otras instituciones. La finalidad es reducir los tiempos de búsqueda y aumentar las probabilidades de encontrar con vida a las personas reportadas como desaparecidas.

El financiamiento provendría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la PNP y los gobiernos regionales. Además, se dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la norma en un plazo máximo de 90 días desde su entrada en vigencia.

Iniciativa es impulsada por Katy Ugarte

El incremento de las desapariciones

La congresista Ugarte advirtió que el Perú enfrenta un incremento de denuncias por desapariciones, que afectan principalmente a mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores. Subrayó que "los primeros días tras la desaparición son cruciales" y que la rapidez de la reacción estatal determina la posibilidad de encontrar con vida a la persona.

Actualmente, la PNP administra un portal web de información sobre desaparecidos, pero su acceso es complejo y las alertas no se distribuyen territorialmente ni en tiempo real. Según Ugarte, esta carencia limita la participación ciudadana y reduce la efectividad del sistema.

Experiencia internacional

La parlamentaria destacó que en otros países los sistemas de alerta temprana mediante aplicativos móviles han demostrado ser altamente efectivos. Citó ejemplos donde la difusión masiva de información permitió localizar rápidamente a personas desaparecidas, reforzando la necesidad de implementar un mecanismo similar en el Perú.

El proyecto cuenta con el respaldo de congresistas como Roberto Sánchez, Germán Tacuri, Lucinda Vásquez, Jorge Coayla y Elías Varas, quienes figuran como coautores. Sin embargo, se plantean dudas sobre la viabilidad técnica y presupuestal de la iniciativa, así como sobre la capacidad de la PNP para administrar una plataforma de alcance nacional.

La discusión sobre el aplicativo oficial de desaparecidos se mantiene en desarrollo. La propuesta busca cerrar una brecha tecnológica que ha limitado la respuesta estatal y la participación ciudadana. La decisión final marcará un punto clave en la política de seguridad y derechos humanos en el país.