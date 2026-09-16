Novia de Claudio Pizarro 'cuadra' a sus críticos y responde si es mantenida por el exfutbolista

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Helen Valleau, novia de Claudio Pizarro y madre de su hija, no se quedó callada y 'cuadró' a quienes la tildaron de mantenida en redes sociales. La influencer respondió sin pelos en la lengua a los comentarios sobre su situación económica, luego de compartir un divertido video del exfutbolista.

Novia de Pizarro comparte divertido video

Todo comenzó cuando Helen Valleau sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que aparece Claudio Pizarro bailando, aparentemente en un ambiente de discoteca. El 'El Bombardero de los Andes' dejó ver una faceta más relajada y divertida, alejada de las canchas de fútbol.

Junto al video, la influencer acompañó las imágenes con una descripción bastante cariñosa y con su buena dosis de humor. "Mi guardaespaldas, mi google maps, mi masajista, mi chef, mi entrenador", escribió, enumerando los distintos roles que cumple el exfutbolista en su vida.

Como se veía venir, el post desató un mar de comentarios entre la gente. Mientras varios andaban fascinados con la pareja y bromeaban con las locuras de Helen Valleau, otros empezaron a cuestionarla por su relación con el exjugador de la selección peruana.

Y es que algunos internautas interpretaron su mensaje como una señal de dependencia económica hacia Claudio Pizarro. Sin embargo, Valleau no estaba dispuesta a quedarse callada frente a esos comentarios y decidió responder directamente.

Novia de Pizarro responde si es mantenida

Uno de los usuarios fue bastante directo y le escribió: "Tu banco, tu tarjeta de crédito". Pero Helen Valleau no se hizo problemas y le respondió de manera tajante, dejando en claro que tiene sus propios ingresos.

"Incorrecto, yo tengo un trabajo", contestó la influencer, marcando distancia de la idea de que depende económicamente de su pareja.

Pero ahí no quedó la cosa. Otro internauta volvió a la carga y le lanzó el comentario "Tu billetera", insinuando nuevamente que Claudio Pizarro sería quien se hace cargo de sus gastos.

Esta vez, Helen también salió al frente y explicó por qué no necesita que otra persona se encargue de sus finanzas. "Tengo un padre árabe; es imposible que permitiera que otro hombre se hiciera cargo de las finanzas", respondió.

Así, Helen Valleau respondió a quienes la cuestionaron por su relación con Claudio Pizarro y dejó en claro que tiene trabajo e ingresos propios. La influencer negó ser mantenida por el 'El Bombardero de los Andes', mientras su video siguió generando comentarios y elogios en redes sociales.