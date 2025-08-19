Paul Vega, Koky de 'Al fondo hay sitio', es criticado tras negarse a saludar a niña con habilidades especiales

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Vega, conocido por dar vida a Koky en Al fondo hay sitio, está en el ojo de la tormenta tras protagonizar un gesto que no cayó nada bien entre los seguidores de la serie. El actor fue duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que aparentemente se niega a saludar a una niña con habilidades especiales que se le acercó con ilusión.

Actor ignora a niña con habilidades especiales

El clip viral muestra a la menor acompañada de su madre, esperando emocionada la oportunidad de tomarse una foto con alguna figura de la serie Al fondo hay sitio.

Mientras dos agentes de serenazgo resguardaban el evento, Paul Vega bajaba unas escaleras y la niña corrió hacia él con los brazos extendidos, lista para saludarlo. Sin embargo, el actor continuó su camino sin detenerse, dejando a la menor con un gesto de tristeza que no pasó desapercibido.

La madre de la niña reaccionó inmediatamente ante la situación, reclamando: " Es niña especial, no me la botes ". Este momento quedó registrado en video y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Hasta el momento, Paul Vega no ha emitido ningún comentario ni explicación sobre lo sucedido, manteniendo silencio ante la viralización del material.

Reacciones sobre actitud de Paul Vega

Los internautas cuestionaron la actitud de Paul Vega, describiéndola como indolente y falto de empatía, mientras que otros usuarios defendieron la posibilidad de que haya sido un accidente o un mal entendido.

Uno de los primeros personajes del espectáculo en alzar la voz contra lo hecho por el artista fue Rodrigo González, quien no dudó en señalar que saltaba a la vista que la menor tenía una condición especial.

"Él ha mirado a la niña, la ha apartado con su mano. Hemos puesto mosaico en la cara de la niña... es evidente que es una niña especial. No es que él está desatento o no se dio cuenta", dijo.

Asimismo, añadió: "No tiene que ser especial para darle una foto, por educación y consideración, a alguien que está teniendo una muestra de cariño".

Por su lado, Gigi Mitre quedó en shock y se negó a creer que el actor lo haya hecho con intención: "Quiero pensar que no se dio cuenta, que no escuchó. De verdad, tendrías que tener un alma, no sé de qué para no tomarte una foto".

El video donde Paul Vega, recordado como Koky de Al fondo hay sitio, aparentemente evita saludar a una niña con habilidades especiales sigue circulando en redes, generando comentarios sobre la reacción del actor y dejando abierta la incertidumbre sobre lo que realmente pasó en ese momento.