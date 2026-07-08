Obras por Impuestos serían la solución: PROINVERSIÓN las propone ante el Fenómeno El Niño

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) destacó que el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) es una herramienta clave para ejecutar proyectos de infraestructura y servicios destinados a la prevención, preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño, además de impulsar intervenciones en sectores como educación, salud, saneamiento y vivienda rural.

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, indicó que el taller denominado "Obras por Impuestos: Inversión en infraestructura para enfrentar el Fenómeno El Niño" tenía como objetivo fortalecer los conocimientos de las entidades públicas para identificar territorios expuestos, priorizar intervenciones y evaluar su ejecución mediante este mecanismo.

Existen experiencias exitosas de Obras por Impuestos

Ya se han realizado proyectos mediante OxI en varios puntos del país, los cuales se encuentran en distintas etapas de gestión. En Cusco se vienen ejecutando obras de protección en el río Tucsamayo por S/ 65 millones, en beneficio de más de 4000 habitantes. En Ucayali se impulsa la ampliación del Sistema de Alerta Temprana por S/ 61 millones para más de 105 000 personas. Finalmente, en Ica se realiza la modernización del Centro de Operaciones de Emergencia Regional por S/ 16 millones, obra que beneficia a más de 800 000 habitantes.

Durante la jornada, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) expuso los principales impactos ocasionados por fenómenos de El Niño registrados en el país y las necesidades para fortalecer la preparación y respuesta ante desastres. A su vez, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) presentó información sobre los territorios con mayor riesgo y planteó priorizar inversiones en infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana, drenaje pluvial, almacenes de contingencia, así como la protección de colegios y establecimientos de salud.

Además, se pronunció el subdirector de Gestión de Información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Alfredo Zambrano Gonzales:

"Por eso es que este mecanismo de financiamiento de OxI consideramos muy oportuno en el contexto de El Niño. Permite agilizar, acortar procesos y hacerlos más eficientes. Yo creo que sí se podrían financiar estas medidas de reducción en el territorio nacional", indicó.

Obras por Impuestos atraviesan su mejor momento

En el evento señalaron que las Obras por Impuestos (OxI) estarían pasando por su mejor momento, ya que en lo que va de 2026 se adjudicaron intervenciones por S/ 5872 millones, superando en solo seis meses el récord alcanzado durante todo 2025. También enfatizaron que este año los gobiernos regionales, locales y universidades públicas cuentan con un adecuado presupuesto para ejecutar estos proyectos. Corresponden S/ 34 401 millones a los gobiernos regionales, S/ 33 178 millones a los gobiernos locales y S/ 1518 millones a las universidades públicas.

La agencia se comprometió a seguir brindando capacitación, asesoría y asistencia técnica para que esta propuesta no solo quede en palabras, sino que se traduzca en acciones concretas con el fin de anticiparse a los desastres y salvar miles de vidas.